El Oviedo, entre el play-off y el futuro: la plantilla se centra en lo deportivo mientras llegan ofertas por jugadores

El Oviedo tiene diez partidos por delante para intentar meterse en play-off y en la estructura azul piensan a dos velocidades. Por un lado está la plantilla, centrada en intentar meterse en la promoción de ascenso y aislada del ruido exterior. En el vestuario se respira cierto optimismo. “Tenemos que mejorar fuera de casa, pero todos estamos concienciados y nos sobra esperanza”, explica un jugador del primer equipo. Los futbolistas piensan al día, así como el cuerpo técnico. La dirección deportiva y los directivos del club, en cambio, están obligados a analizar a largo plazo.

Y del futuro que está por venir se extrae una conclusión: los mimbres de la actual plantilla no están asegurados porque en los últimos meses ha habido varias ofertas por futbolistas azules que son esenciales en los planes de Ziganda. La dirección deportiva lo sabe. Y teniendo en cuenta esos parámetros ya se rastrea el mercado. Los jugadores “tocados” por otros equipos van desde la defensa a la delantera.

Uno ha sido David Costas, central azul, que durante el mercado de invierno tuvo una oferta de un conjunto de Primera División. El gallego no quiso ni escucharla, centrado en el Oviedo. Desde su entorno recalcan que el defensa está feliz en Asturias, probablemente el único equipo donde Costas ha demostrado su potencial, y no quieren valorar qué pasaría si recibiese una oferta en verano, algo que no descartan.

Un caso similar sucede con Borja Bastón, que rechazó irse al Cádiz en enero. Desde entonces, no ha recibido ninguna oferta más, aunque varios equipos sí han mostrado interés en el ariete. “El rechazo de Bastón a jugar en Primera por seguir en el Oviedo fue tan rotundo que ahuyentó a otros equipos”, explican desde el círculo del delantero. “Borja está ilusionado con la posibilidad de jugar el play-off con el Oviedo”, recalcan las mismas fuentes, que apuntan que no se puede descartar que en verano llegue una gran oferta por el delantero en verano. “De ser así, se valoraría, pero la forma segura de que Bastón se quede en el Oviedo es que el equipo ascienda a Primera”. Bastón tiene una cláusula de rescisión de 1,5 millones de euros y su contrato expira en 2023.

El otro Borja, Sánchez, es el jugador del Oviedo que más está llamando la atención de equipos de Primera y Segunda División. El Mallorca, que pasa aprietos para conseguir la permanencia en Primera, presentó una oferta en las últimas semanas.

El ovetense finaliza contrato en junio y de momento no se ha llegado a un acuerdo para la renovación de su contrato, asunto de preocupación para la hinchada. El último de los jugadores que no tiene el futuro garantizado como oviedista es Brugman, la sorpresa de la temporada en el centro del campo, que también está siendo seguido por varios equipos. Cedido por el Parma, Brugman tiene una opción obligatoria en caso de ascenso.