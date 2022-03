Luismi está de vuelta y su regreso le da más alternativas a Ziganda. Porque el andaluz ya no cuenta solo como pivote, ahora también lo hace como central si el Cuco le da por reforzar a los suyos con tres zagueros en el medio y carrileros. Buenas noticias para el Oviedo. Y en su regreso, Luismi abraza el discurso más ambicioso: “Hay puntos suficientes para que pase de todo y vamos a pelear hasta el último minuto de la temporada. No sé a dónde llegaremos, pero lo importante ahora mismo es ganar al Fuenlabrada, no hay que pensar más allá de ese partido”, pronunció el futbolista en la sala de prensa antes del entrenamiento de ayer. Luismi se perdió el choque ante el Lugo por haber visto la quinta amarilla ante el Valladolid. Ahora, quiere aportar para que las opciones del equipo sigan vivas. “La posición del rival (el Fuenlabrada está en puestos de descenso) no dice nada en esta categoría. Como ya hizo la Real Sociedad B, el Fuenlabrada querrá llevarse los tres puntos, porque viene muy necesitado e irá a por el partido. Nosotros no sacamos la calculadora, tenemos todos los sentidos en este partido”, explica. Luismi aspira ahora a hacerse un hueco en el once de cara a la cita ante el Fuenlabrada en la que a los azules necesitan el triunfo para que el sexto puesto, ahora en las manos de la Ponfe, no se les escape más lejos.