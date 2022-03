José Ángel Ziganda atendió a los medios de comunicación antes del entrenamiento matinal en El Requexón. El Cuco repasó la situación del equipo y el choque ante el Fuenlabrada.

El duelo ante el Fuenlabrada.

“Ha sido una semana normal con tiempo para trabajar, con algún contratiempo por malestar de algún jugador. Contamos con todos menos Carlos Isaac, con una contractura. Y las bajas de Hugo Rama y Jirka. El resto está bien, alguno con molestias pero llega al partido”.

“En cuanto al Fuenla es un equipo necesitado, esos equipos se agarran al partido, pelean cada minuto, cada balón como si fuera el último. Conocemos estas situaciones, también las vivimos y nos hemos enfrentado a equipos en posiciones parecidas”.

¿Un equipo más suelto?

“¿Más suelto que contra el Huesca, Almería, Amorebieta…? Me conformo con que esté igual de suelto”.

La presión de un club con historia.

“Hay que convivir con la presión y no perder la perspectiva. Tenemos que saber que disfrutamos con esto, que es el partido del aniversario, que tenemos posibilidad real de engancharnos arriba. Estás a seis puntos pero puedes ponerte a tres o cuatro. Y a una mala, hay que agarrarse a que somos profesionales. Somos unos afortunados y jugar un partido como el del sábado es un privilegio. El grupo demuestra que está vivo. Sino en partidos como el de Girona o el de Lugo se dejaría ir. Nos pasaría más veces lo de Tenerife, que se entregaría. Y no lo hace. El equipo es honrado, noble”.

“Si analizamos la trayectoria de los clubes en los últimos años, hay muchos con menos repercusión social, sin ciudad tan importante o solera, diferente a nosotros o Zaragoza, que obtienen réditos cuando no parten como favoritos. Ha sucedido con el Eibar, Leganés, Ponfe… Pero no podemos hacernos trampas. Cuando firmas con el Oviedo todos decimos que queremos estar aquí por el estadio, afición… Queremos conseguir logros aquí. Hay que aceptar la presión y repercusión de un club así. Nos encanta esto y hay que convivir con ello. Si el sábado hacemos buen partido, el respaldo será magnífico”.

Cambios en el once.

“En general, no cambia mucho el rendimiento, somos regulares, en lo bueno y en lo malo. En casa hacemos partidos buenos. En líneas generales la mayoría de partidos han sido atractivos de ver. Fuera de casa, al contrario. No hemos dado el rendimiento, sin control de partido, aunque ha habido alguno muy bueno. Fuera el equipo es noble, no se entrega y aunque no estemos finos cuesta ganarnos. En casa, que no ha variado mucho el equipo, en juego y sensaciones es bueno. Cuando entra un jugador es porque lo merece, no porque otro lo haya hecho bien. La Real B es la excepción de los últimos 6 o 7 partidos en casa”.

El equipo inicial.

“Es una posibilidad jugar con tres centrales. Y otra, jugar como ante el Valladolid, con tres en el medio. Cualquiera se puede dar. Lo tengo decidido, el sábado lo veremos”.

“Son puntos que hemos dejado escapar y es una ventaja perdida. El Girona ha gestionado bien los malos momentos. Mucho mérito por su parte. Tenemos que estar preparados. Nos podemos agarrar a muchas razones para hacer un buen final”.

Sandoval.

“Los partidos del Fuenlabrada son cerrados, con resultados cortos, a ellos les ha ido cayendo muchas cruces. Con Sandoval, que conoce el club, sabe cómo sacar rendimiento a la plantilla, es peligroso. Tienen bazas con estrategia, contras… Al Málaga le ganó como lo hizo tantas veces, en partido cerrado. Espero un equipo agresivo, incómodo y que apretará”.