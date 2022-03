Pelayo Novo, ganador del Trofeo Herrerita: “No es fácil que la gente te siga teniendo en el corazón”

El aniversario del Real Oviedo ha vivido uno de sus momentos más emotivos con la entrega del premio Herrerita, que se entrega cada año a una persona o institución a la que se reconoce su labor a favor del oviedismo. El ganador de esta edición ha sido Pelayo Novo, exjugador azul entre 2008 y 2012, que recogió el premio en la carpa instalada en el aparcamiento del Carlos Tartiere. “Es un orgullo que me hayan elegido para esta distinción”, señala el que fuera centrocampista del Oviedo.

A él le tocó sobrevivir en los tiempos en los que El Requexón fue desmantelado. Y logró llegar al primer equipo, y portar el brazalete, hasta que su carrera tuvo que crecer en otras categorías. Pelayo fue aclamado por los miles de aficionados que congregaron en la carpa. “Hay una frase que se repite en los vestuarios: ‘al final, lo que te queda es el dinero’. Nunca estuve de acuerdo y días como hoy lo demuestran”, defiende el centrocampista.

“Le doy un valor tremendo porque no es fácil que la gente te siga teniendo en el corazón. Me llena de orgullo y gratitud que me hayan dado este premio”, añadió.

Pelayo recuerda su etapa como canterano como “difícil, no salía mucha gente de la casa, pero tuve la suerte de aprovechar la oportunidad. Y eso que cuando llegué al primer equipo estaba muy verde”. Y añade: “Ahora hay estabilidad, ojalá el final de temporada nos deje en el play-off”.

Tras una carrera en la que tuvo que emigrar para pisar el fútbol profesional, la pregunta es lógica: ¿No piensa en lo diferente que hubiera sido su carrera en el Oviedo en otra época de mayor paz institucional? “Eso nunca lo sabes. Quizás de estar el equipo en el fútbol profesional no me hubieran dado la oportunidad. No sé… Las cosas vinieron así. Y lo que sí tengo claro es que llegar al primer equipo del Oviedo es un orgullo y es un periodo en el que disfruté mucho”, cierra Pelayo.