Ortuño, exjugador del Oviedo: “Borja Bastón está en Segunda, pero es un jugador de Primera”

Alfredo Ortuño (Yecla, Murcia, 1991), delantero del Cartagena, ex jugador azul, se enfrenta este domingo al Oviedo (14.00 horas) en una situación no del todo buena para él. Eclipsado por la figura de Rubén Castro, el ariete vive su campaña con menos participación. Aún así no pierde su instinto: lleva ocho tantos contando Liga y Copa y solo ha sido titular en cinco partidos.

–¿Cómo es el Cartagena? –Es un club muy cercano. Entrenamos en la ciudad deportiva, que está en San Pedro, a cuarenta kilómetros de la ciudad. Hay mucha diferencia a Oviedo o Albacete, que tienen dueños que están en el extranjero. Aquí, en Cartagena, la propiedad están todos los días y dos personas llevan las decisiones del club. –¿Tienen confianza con meterse en el play-off? –Nuestro objetivo era salvar la temporada y mantener la categoría, pero poco a poco nos hemos ido ilusionando, sobre todo con los resultados que hemos cosechado en casa ante equipos grandes. Todos somos competitivos y ahora no nos vamos a ir de vacaciones teniendo a mano poder luchar por subir a Primera. Recuerdo al Eibar, que hace no mucho ascendió. Nosotros vamos a pelear. Para empezar, contra el Oviedo, que es un equipo con solera. –¿Qué tal le va la carrera en lo personal? –El míster prefiere jugar con un solo delantero y ha elegido a Rubén Castro. Se lo intento poner difícil. Es la primera vez en toda mi carrera que juego tan poco; es algo nuevo para mí. Todos los jugadores tenemos rachas y etapas y ahora a mí me toca estar en el banquillo. Tengo la suerte de que el hombre que me quita el puesto es uno de los mejores delanteros de España y puedo aprender de él todos los días. Para mí es un lujo ser su competencia. –¿Cómo es Rubén Castro? –No lo conocía y solo tengo buenas palabras. Es una persona normal, que tiene mucho gol. –¿Tiene contacto con algún compañero de su etapa en el Oviedo? –Sí, claro. Hablo bastante con Sangalli y Mossa, que coincidieron conmigo. –¿Qué le parece el equipo actual que tienen los azules? –Un muy buen equipo. El Cuco ha conseguido un conjunto muy sólido desde que llegó y además este año han dado un paso adelante en el apartado ofensivo. –¿Hay mejor plantilla que cuando usted estuvo en el equipo? –Sí, creo que sí. Sobre todo por la pareja de centrales (Costas y Dani Calvo), que para mí es la mejor de la categoría. Se complementan bien para defender y para sacar jugado el balón. Quizá individualmente puede haber mejores jugadores, pero hacen una pareja tremenda. Luego está Borja Sánchez, Borja Bastón... –Bastón ocupa su puesto –Es un pedazo de delantero. Para mí es de Primera División, aunque ahora está en Segunda. Mete más goles que yo (se ríe). –¿Dónde estará la clave del partido de este fin de semana? –Creo que va a ser un partido trascendental en la temporada de los dos equipos. El que se lleve el encuentro puede meterse muy de lleno en la lucha por el play-off y el que pierda puede quedarse lejos. La clave será la personalidad de los equipos. El que tenga más ambición se llevará el partido. –¿Celebraría un gol ante el Oviedo? –Bueno... En la situación en la que estoy yo es difícil no celebrar un gol. Pero el cariño que le tengo a Oviedo, al club y a la afición está por encima de cualquier cosa.