El Oviedo busca portero mientras negocia la renovación de Femenías

Los despachos del Oviedo ya trabajan a toda velocidad en la planificación de la siguiente temporada mientras el equipo está en un momento dulce, en plena lucha por el play-off. La dirección deportiva que dirige Rubén Reyes tiene varios asuntos encima de la mesa y hay uno en el que se está incidiendo especialmente en las últimas semanas: la situación de la portería.

El club azul está sondeando el mercado buscando a un guardameta de garantías para tener cubierta esa posición en el caso de que Joan Femenías no continúe en el Oviedo la próxima temporada. Ya hay varios perfiles que gustan en el Oviedo, aunque ninguna decisión tomada. El meta balear finaliza contrato en junio y hay conversaciones de cara a una ampliación de contrato, pero esa posibilidad no está garantizada, de ahí que el club azul quiera tener el trabajo adelantado por si no fructifica esa operación y poder amarrar un portero para el curso que viene. Además, Femenías está en un proceso de cambio de agente, algo que podría dilatar su posible renovación.

Tampoco es descartable la posible llegada de un meta incluso en el caso de que Femenías ampliase su contrato con el Oviedo. El otro meta del equipo carbayón, Tomeu Nadal, tiene contrato en vigor de cara a la siguiente campaña, pero debido a su poca participación su continuidad tampoco está garantizada. Con todo este cóctel, la portería supone una posición sensible y necesitada de estabilidad para el Oviedo. Rubén Reyes no quiere perder el tiempo y por eso se ha puesto manos a la obra.

El estatus de Femenías, pese a que ha estado discutido en algún momento de la actual temporada, ha ascendido en la actual campaña.

El balear llegó al Oviedo en el verano de 2020 como el tercer portero del Fuenlabrada, con un contrato asequible para la entidad, y el curso pasado fue de los jugadores más destacados del conjunto azul, ganándole el puesto al brasileño Brazão, que llegó como teórico titular. En esta campaña, pese a algún altibajo, las paradas de Femenías han contribuido para que el equipo azul sea el quinto conjunto menos goleado de la categoría, con 32 tantos encajados. Por tanto, el valor de Femenías en el mercado ha crecido. De ahí que si el Oviedo quiere renovarle, lo más probable es que tenga que subirle el sueldo.

El balear habló ayer sobre su futuro y dejó la puerta abierta a seguir. “Soy feliz, estoy donde quiero estar. Encantado de representar este equipo, pero las energías se tienen que centrar en el día a día. Ojalá que los objetivos colectivos se cumplan y los míos de seguir aquí también”, dijo en una entrevista en la Cadena Ser.

La buena campaña que el balear hizo la temporada pasada provocó que el club apostase por él para la titularidad, fichando a un portero con un perfil más bajo que el de Brazão, que finalmente fue Tomeu Nadal. Ambos metas, mallorquines, son de Manacor, coincidieron en el equipo del pueblo y tienen una gran relación pese a la competencia en el puesto.