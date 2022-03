El Oviedo se entrenó esta mañana en el Tartiere para preparar el encuentro del domingo ante el Cartagena (14.00 horas, Movistar). El Cuco Ziganda, entrenador azul, recuperó a Jirka, de vuelta con su selección, y a Tarín, que no se entrenó ayer. Esas son las buenas noticias. Las malas son que Viti sigue sin ejercitarse con su compañeros en El Requexón (no hay parte médico) y es seria duda para el partido ante el Cartagena, ya que solo quedan dos entrenamientos hasta el partido. Carlos Isaac, que está lesionado, tampoco se entrenó y es seguro que no jugará.

👲 ➕ 👨‍🦲 ponle título a la película 😂 #RealOviedo 🔵⚪ pic.twitter.com/G140Ta3Qg4 — Real Oviedo (@RealOviedo) 31 de marzo de 2022 El equipo azul se entrenó bajo la lluvia en la ciudad deportiva y Ziganda comenzó a perfilar su posible once de cara al trascendental partido por el play-off. Por otro lado, en el club carbayón hay máxima expectación por la visita del máximo accionista Arturo Elías, que llegará a la ciudad la semana que viene.