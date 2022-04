Montiel le pide paso a Ziganda: podría ser titular en Cartagena

Ziganda convive con una crítica continua prácticamente desde que es entrenador del Oviedo. Sus detractores le acusan de ser demasiado férreo en sus ideas. De no cambiar el plan. De ir en línea recta y no sortear los obstáculos. Sobre todo, en sus alineaciones y en los jugadores de su confianza. Los datos indican que hasta el pasado mes de febrero el navarro repartía más de la mitad de los minutos entre once jugadores. La realidad azul, en un momento dulce acechando el play-off, ha cambiado debido a que el Cuco ha decidido activar a la llamada segunda unidad, aquel grupo de futbolistas que suelen estar en un segundo plano, pero es básico para que el proyecto llegue a buen puerto. En este caso, lo que hay en juego es nada menos que un play-off de ascenso.

El madrileño Joni Montiel es algo así como el “capitán” de la citada segunda unidad y no vive una semana cualquiera. El mediapunta, que aporta desde el extremo derecho en los últimos partidos, pide paso a Ziganda, que se plantea ubicarlo como titular el domingo ante el Cartagena (14.00 horas, Movistar). A la candidatura de Montiel le ayudan las circunstancias actuales. Viti es seria duda para el encuentro tras perderse los dos últimos entrenamientos por problemas físicos. El club no ofrece parte médico y se limita a decir que es baja. Al equipo le restan dos sesiones antes del partido, pero parece complicado que Viti pueda llegar en plenas condiciones al encuentro en el caso de entrenarse hoy y mañana. Es ahí donde entra Montiel, cuyo rendimiento en el último mes avala la posibilidad de que sea titular. El atacante lleva un gol y dos asistencias en las últimas cuatro jornadas. Unas cifras de consideración, más aún si se tiene en cuenta que no ha sido titular en ninguno de los encuentros. Como mucho, jugó poco más de media hora ante el Girona. Aun así, su influencia en el equipo ha ido claramente en aumento en este inicio de año. Su actitud es diferente, mejor, como le reconoció el propio Ziganda en sus últimas intervenciones. “Parece otro”, reconocen en el entorno de un futbolista que destaca por sus buenos entrenamientos y que en los últimos meses lo único que ha cambiado ha sido la dieta, poniéndose en manos del nutricionista José Blesa. Los entrenamientos de hoy y de mañana serán clave para saber si la candidatura de Montiel a la titularidad coge velocidad de crucero. Sería una gran novedad para él, que no sale de inicio desde octubre. Al paso de Montiel, otros jugadores llamados a estar en un segundo plano están adquirieron protagonismo. El mejor ejemplo es el de Javi Mier, que lleva dos goles en los dos últimos partidos jugados en casa, ante el Valladolid y el Fuenlabrada. El tanto que consiguió ante el conjunto de Sandoval llegó precisamente tras un gran pase de Montiel. Otro de los que esperan su turno es Sangalli, que vive su curso con menos participación desde que llegó al Oviedo. Se espera su mejor nivel para incrementar las opciones de play-off. De hecho, Montiel parte con ventaja para sustituir a Viti en la posición natural del donostiarra. En el frente de ataque también espera su sitio Pombo, que no ha participado en los últimos cuatro partidos y su importancia va claramente a menos. El maño tuvo esta semana una conversación privada con el Cuco Ziganda. Cierra el círculo el ariete Matheus, el atacante brasileño que se ha especializado en aportar en los minutos finales de los encuentros. Obeng, que había perdido protagonismo, fue titular ante el Fuenlabrada por sorpresa. Sea como sea, la segunda unidad pide paso.