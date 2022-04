El entrenador del Oviedo, el Cuco Ziganda, valoró esta mañana la actualidad del equipo antes del entrenamiento en El Requexón. El Oviedo juega el domingo ante el Cartagena con la previsible baja de Viti. Estas fueron las palabras de Ziganda.

Parte de bajas

“Hemos recuperado a Tarín y esperamos que pueda estar, ha tenido un proceso gripal fuerte, con fiebre. Tenemos la lesión de Carlos, que no llega, y estamos con algo parecido con Viti. Ahora veremos en qué condiciones puede estar. Veremos si evoluciona de aquí al domingo”.

Sustituto de Viti

“Si no juega Viti, lo hará otro. Buscaremos las fortalezas. Si juega Jirka, al espacio tiene condiciones. Si lo hace Marco (Sangalli) tiene capacidad de llegada y gol, entiende el juego. Si juega Jony, tiene otras condiciones, de genialidad y último pase. Ya decidiremos en función del partido y del desarrollo”.

Cartagena y el rendimiento fuera de casa

“No me he puesto a hacer una estadística, me imagino que todos funcionamos mejor en casa que fuera. El Cartagena en casa se encuentra cómodo, con confianza. Fuera les está costando. A nosotros nos ha costado sacar algunos en casa y fuera de casa nos cuesta tener sensaciones y confianza. Cada uno con nuestras virtudes y desventajas. Es un tema interno nuestro, porque los planteamientos a priori son los mismos o parecidos y nos está costando ese punto fuera. Nos gustaría dar un paso al frente y tener otras sensaciones fuera, tener más confianza y estar más cómodos en el campo. Dar otra sensación y encontrarnos con nuestra mejor versión. Buscamos reconocernos”.

Los detalles marcan

“La suerte hay que buscarla. Cada partido significa más, porque el margen de error o para corregirlo es menor. Quedan 9 partidos y tenemos que ir con la mayor ilusión del mundo. La clasificación nos dice que estamos obligados a ir a por un objetivo. Los equipos que están por delante pueden pinchar y solo queremos pensar en nosotros. No tenemos que pensar en mucho más, solo en estar preparados y hacer un esfuerzo. Venimos de un año largo, con alegrías y golpes, pero estamos preparados porque vivimos una situación que invita a la ilusión”.

El rival viene de ser goleado

“No creo que influya, el Cartagena está haciendo un gran año, tiene jugadores con experiencia, con gente que sabe de que va esto. Están muy ilusionados y están preparando un gran ambiente. Nosotros tenemos ilusión y todos tenemos nuestro corazoncito. Lo pelearemos con energía. No me preocupa que el Cartagena haya perdido en Gijón, sí que juega muy bien. Me preocupa que nosotros seamos capaces de dar un paso adelante y una versión mejorada de los últimos partidos de fuera”.

“No sé si el estilo del Cartagena nos puede venir mejor. Ya veremos. Ellos se sienten cómodos, están sueltos cuando juegan en casa y ante grandes equipos como el Eibar hicieron cuatro goles. Veremos en este partido quién está más cómodo e impone su estilo. Tenemos que tener mucho respeto, pero pensar en nosotros. Queda poco, estamos cerca de donde nos gustaría estar. Hay que ganar el domingo”.

¿Firmaría la situación actual a principios de temporada?

“Ni firmo ni dejo de firmar. Queremos hacer las cosas bien y sentirnos a gusto. El equipo viene dando pasos adelante, pero todavía es pronto para decirlo. Con vistas de futuro, el club tiene margen de mejora y gente en muy buena edad, a la que le quedan buenos años de fútbol. Estamos en una posición en la que tenemos que tener la máxima ambición e ilusión del mundo y estar muy convencidos de lo que estamos. Dispuestos y preparados para hacer un gran partido. Somos unos privilegiados”.

Los sistemas

“No lo tengo claro y le seguiré dando vueltas. Me influye como veo a la gente entrenar y como están los que salen desde el banquillo. Tengo que intentar buscar lo mejor que le viene el equipo, también teniendo en cuenta la trayectoria”.

La visita de Arturo Elías

“He hablado con Arturo en los últimos meses. Sé que va a venir y creo que es una buena noticia, es el propietario del club, invirtió aquí y por las condiciones sanitarias no ha podido venir antes. Es muy interesante y positivo para el club que pueda venir y que le podamos escuchar y sentir cerca”.

La situación del equipo visto a largo plazo

“Hay que vivir el momento y el día a día, ilusionarse por las. cosas. Cuando volvimos de Lugo (en la temporada de su debut como entrenador azul) teníamos una ilusión todos y decíamos que había que salir de ahí como sea. No voy a decir que disfrutásemos, pero teníamos un objetivo muy claro. Ahora la ilusión que tenemos es a ver si enganchamos al sexto. La ilusión es la misma, el objetivo es concreto, pero no tiene nada que ver pelear por un play-off que salir de abajo como sea porque te juegas la supervivencia del club. El futbol mueve muchas cosas y el día a día te devora si te dejas llevar y los que estamos dentro…Los de fuera no saben la realidad de cómo son las cosas, cómo está la gente, en qué condiciones, cómo está la plantilla... Los que lo sabemos somos nosotros, los que estamos dentro. Los que sabemos cómo es todo y tenemos todos los datos, tenemos que tener calma y cabeza fría. Tenemos que empujar pase lo que pase al final de año, que es lo que suma y lo que nos ayudará”.