El Oviedo consigue más de la mitad de los puntos jugando con dos arietes

Es el sistema más utilizado y también el que mejores réditos da a lo largo de todo el curso. El dibujo del Oviedo ha estado a debate durante casi toda la temporada. Sigue estándolo. Ayer mismo, antes de partir a tierras murcianas, Ziganda reconoció no tener claro el esquema para el partido de mañana ante el Cartagena (14.00 horas, Movistar), un duelo trascendental por el play-off. Si el Cuco se fija en la estadística, saldría con dos delanteros: ocho victorias, ocho empates y cuatro derrotas.

Es ese dibujo el que mejor sabor de boca deja en los partidos del Oviedo para los intereses carbayones. Aunque se debe hacer un paréntesis con el sistema de cinco defensas, que solo ha salido del cajón en dos partidos –una victoria y un empate– y tiene el mejor porcentaje de puntos del equipo azul. Sin embargo, los ensayos de esta semana en El Requexón parecen ir por otros derroteros.

El Cuco ha probado durante esta semana con tres centrocampistas y con los citados cinco defensas, aunque no hay nada descartable de cara al partido. Ni siquiera un dibujo con más atacantes pese a no haberlo ensayado. El asunto del esquema cobra trascendencia porque ha sido uno de los temas que más debate interno han provocado en esta temporada en el seno del club azul.

El 4-3-3, el dibujo favorito de la dirección deportiva

Echando un vistazo al pasado, se evidencia que los planes cambian. Que en la industria del fútbol todo lo altera un mal resultado. En el caso del Oviedo, sucede con el 4-3-3, el dibujo a partir del cual fue confeccionada la plantilla actual. Fue el mantra de la pretemporada, con Sangalli anclado en el interior derecho. La realidad del curso es diferente: el citado esquema solo ha sido utilizado en cuatro ocasiones y el donostiarra ha pasado de indiscutible a suplente habitual.

El equipo azul debutó con ese dibujo ante el Lugo (2-2) y no lo utilizó hasta la jornada 20, ante el Valladolid en el José Zorrilla. En ese momento pasó a ser una seria alternativa que se repitió contra el Fuenlabrada (0-0) y otra vez ante el Valladolid, esta vez en el Tartiere. Mañana es una posibilidad. El dibujo favorece a Javi Mier, recuperado y de dulce en las últimas jornadas. En global, el Oviedo consigue con ese sistema el 41% de los puntos posibles.

El 5-2-3, habitual en los estadios exigentes

Si el fútbol se midiese en sensaciones, este dibujo suspendería. En base a los puntos, se puede decir que aprueba. El esquema con cinco defensas, que en el Oviedo puso de moda Anquela, fue recuperado por Ziganda esta campaña en momentos puntuales. En Burgos, por ejemplo, el Oviedo sorprendió con ese sistema y se acabó llevando una victoria trascendental. En otros encuentros no tuvo tanta suerte. Por ejemplo, en Lugo, donde el Oviedo volvió a formar con una coraza defensiva, remodelada en global al descanso. Al final, un empate. El sistema con cinco defensas, debido a que fue poco utilizado, tiene un porcentaje de puntos del 66%.

4-1-4-1, en caso de necesidad

A día de hoy, no parece que sea alternativa. El 4-1-4-1, un híbrido entre el 4-4-2 y el 4-3-3, fue utilizado por el Oviedo en siete ocasiones. Registró solo una victoria, ante la Ponferradina en el Tartiere en un duelo marcado por varias bajas debido al covid. A estas alturas, Ziganda no parece tener muy en cuenta la posibilidad de jugar con un mediapunta. Lo demuestra un hecho: Montiel, que puede ser titular mañana, se desempeña en la actualidad como extremo derecho y no detrás del delantero. El Oviedo sacó el 33% de los puntos posibles en sus partidos con ese esquema.

4-4-2, el más repetido

El Oviedo ha jugado 20 veces con ese sistema, el más habitual. Con él, los azules consiguen más de la mitad de los puntos: el 53%. Ziganda lo recuperó el pasado fin de semana para vencer al Fuenlabrada y suele reservarlo para el Tartiere.