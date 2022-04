El Oviedo volvió esta mañana a los entrenamientos tras la importante victoria ante el Cartagena, que sitúa al equipo azul en puestos de play-off de ascenso a Primera División más de seis meses después. La plantilla se ejercitó en El Requexón en una suave sesión regenerativa, habitual después de los días de partido. En el entrenamiento se apreció el buen momento que vive el Oviedo cuando quedan ocho partidos para finalizar el curso.

Las bromas y las sonrisas fueron una constante cuando se espera la visita de Arturo Elías, máximo accionista de la entidad. El Oviedo recibe el próximo domingo al Leganés ante su público, ocasión ideal, mascullan en el vestuario, para conseguir la tercera victoria consecutiva ante un público entregado y prolongar el estado de felicidad azul. En estos momentos, la única preocupación que hay en el Oviedo es el físico de Montiel, goleador en Cartagena, que sufrió una feísima entrada del exoviedista Tejera. Hoy no se pudo entrenar.

Él propio Montiel atendió a los medios en la ciudad deportiva antes del entrenamiento y habló sobre su estado físico. "Note un poco de quemazón cuando me dio la patada Tejera. Pude seguir, aunque hoy me he levantado con dolor. No se como irá evolucionando pero espero que no sea nada. Cuando acabó el partido y se enfrió empecé a sentir dolor y hoy me he levantado fastidiado. Tejera se quedó esperándome en el túnel de vestuarios para pedir disculpas", reveló Montiel.

El mediapunta también analizó su momento personal. Lleva dos goles y dos asistencias en un mes. "Estoy con mucha confianza y con muchas ganas de demostrar que puedo ayudar al equipo. Creo que lo estoy haciendo y creo que es importante que todos sumemos desde donde nos toque y aprovechar las oportunidades que tengamos para el beneficio del equipo".