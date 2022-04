Montiel, entre algodones: “Ojalá no sea nada”

Entre el optimismo general, solo un motivo de cierta preocupación. Montiel, el jugador oviedista de moda, pudo acabar el partido ante el Cartagena tras una dura entrada de Tejera, pero está entre algodones debido al fuerte golpe en el tobillo derecho que sufrió. Ayer no pudo participar en el entrenamiento regenerativo del equipo. En el club esperan que todo se quede en un susto. Él también lo espera. “Noté un poco de quemazón cuando Tejera me dio la patada. Pude seguir, aunque hoy (por ayer) me he levantado con dolor. No sé cómo irá evolucionando, pero espero que no sea nada”, dijo ayer Montiel antes de una sesión en la que no participó.

La entrada de Tejera causó cierto enfado y perplejidad en la plantilla azul, pero el ex capitán del Oviedo, jugador del Cartagena, se disculpó en persona con Montiel. “Se dio cuenta de que me había hecho daño y se quedó en el túnel de vestuarios para pedirme disculpas”, indicó el propio Montiel, que restó importancia a la actitud de los jugadores del Cartagena. “Podía pasar que el partido fuese bronco porque los dos equipos nos jugábamos mucho. Ellos pasarnos en la clasificación y nosotros distanciarnos. La gente va pasada de revoluciones y era algo que podíamos esperar”, matizó. El estado físico del madrileño es un problema para el Oviedo, debido a que Montiel ha pasado en pocos meses de ser un jugador con posibilidades de salir el club en invierno a un puntal en ataque. Sus números desde que ha vuelto a la dinámica no son propios de un jugador suplente. Lleva dos goles y dos asistencias en un mes. Acostado en el flanco derecho, Montiel está de dulce y, sin presumir, reconoce su buen momento. “Salgo a los partidos con mucha confianza y con ganas de demostrar que puedo ayudar al equipo. Creo que lo estoy haciendo, pero los compañeros también están bien. Es importante sumar desde donde nos toque y aprovechar las oportunidades que tengamos en beneficio del equipo”, recalcó. El mediapunta, cedido en el Oviedo por el Rayo Vallecano, dio fe del buen momento que vive el equipo, con el objetivo claro de jugar la promoción. “Estamos muy contentos porque llevamos todo el año intentando meternos en play-off. La victoria ante el Cartagena era importante porque jugábamos ante un rival directo y nos hemos distanciado un poco más de ellos. Estamos muy contentos”, insistió Montiel. El equipo azul regresó el domingo por la noche y ayer se entrenó en El Requexón. Los jugadores tuvieron tiempo de ver parte del partido entre la Ponferradina y Las Palmas, que acabó con victoria canaria, lo que permitió al Oviedo situarse en play-off. “Llegamos al hotel, comimos y vimos 15 minutos del partido de El Toralín. No celebramos el gol de Las Palmas porque creo que lo mejor era el empate”, dijo Montiel, reflejando un pensamiento general en la plantilla del Oviedo.