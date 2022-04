El oviedismo se conjura: “Este año podemos subir a Primera”

Miriam Martínez y Julia Suárez, dependientas de la tienda del Oviedo en la calle Caveda, escucharon toda la mañana las mismas frases.

–¿Me da unos abonos?

–Vengo a por entradas

Y es que la afición azul se conjura por el play-off. Lo demuestra la estampa que se vio ayer en los puestos oficiales de la entidad, con largas colas desde el mediodía para comprar las entradas de acompañante para Leganés (10 euros) o hacerse abonado únicamente para los últimos cuatro partidos de Liga. “Este año podemos subir a Primera, hay que apoyar”, coincidían los hinchas. Los había muy optimistas, recién convencidos y dudosos, pero con algo en común: todos opinan que es el momento de apoyar. “Yo me subo al carro”, bromeaba uno de los aficionados azules. El club despachó 286 entradas de acompañante y 217 nuevos abonos. Ángel García fue de los primeros en acudir a Caveda. Se hizo con uno de los abonos para los últimos partidos de Liga. “Soy optimista con el equipo, tenemos que ir paso a paso, pero creo que la promoción es posible. Tenemos que ir todos al Tartiere para animar”, explicaba.

Eduardo Allén también fue de los más madrugadores y acudió a la tienda oficial del Oviedo para comprar una entrada de acompañante. “La campaña del club me parece genial, muy oportuna y adecuada. Tenemos que ir todos al Tartiere”, explicaba Allén, que se llevó una entrada para su hijo. El matrimonio formado por Juan Carlos Delgado y María Paloma García fueron socios del Oviedo. Llevan casi dos años sin ir al Tartiere, desde el estallido del covid. “Confiamos en el equipo y tenemos ganas de mucho fútbol y de ver al Oviedo”, explicaban, con su hija muy cerca. Hubo varios aficionados veteranos que se llevaron entradas y abonos para los más pequeños. “Tengo seis nietos y vengo a sacar seis entadas de acompañante. Queremos ver ganar al Oviedo”, aseguraba en la cola Celso Rodríguez. Maxi Fernández, que se llevó dos tickets para dos familiares, era de los más pesimistas, pese a que sin duda acudirá al Tartiere. “Al Cartagena lo ganamos de milagro. Los vi muy mal, no confío mucho en el equipo, pero hay que seguir, no vaya a ser...”, explicaba este aficionado, que tiene 51 años y lleva 50 siendo abonado.

José Antonio Suárez y María Ángeles del Pozo se llevaron tres abonos para unos amigos. “¡Y la semana pasada llevamos a 14 invitados al Tartiere! Estamos siempre intentando reclutar a más aficionados”, decía segura, Del Pozo. Suárez reseñaba la parte más analítica. “Hay equipo para luchar por subir, tenemos que unirnos en busca del play-off”. Daniel de la Cera es un oviedista sin remedio, pero por circunstancias nunca ha sido socio. “Cuando he tenido tiempo, no me hecho porque es bastante caro y tengo un hijo”. Por eso, aprovechó la campaña del Oviedo para hacerse abonado, aunque solo dure cuatro partidos. “La campaña está fenomenal, es el momento de apretar. Tenemos el mejor equipo de estos últimos años y es importante que todos luchen para que estemos orgullosos de nuestros jugadores”.

Pablo Estrada, gran aficionado y amante del fútbol, acudió a la tienda del Oviedo para llevarse dos abonos. “Sigo al equipo desde casa, pero viendo como están jugando apetece ir al campo. Confío mucho en que puedan jugar el play-off de ascenso”. Ángela María Suárez tiraba de ironía en el final de la cola. “Yo el otro día me subí al carro, vengo a por entradas de acompañante porque confío plenamente. Podemos subir”.