El Oviedo vuelve al trabajo esta mañana en El Requexón para preparar el duelo ante el Leganés (domingo, 18.15 horas), parada clave por el play-off.

La plantilla del Oviedo no es ajena al buen momento social, con colas ayer para abonarse, después de entrar en puestos de play-off, pero prefiere marcar un perfil bajo para no dejarse llevar por la euforia. De ahí que esta semana todos los mensajes que se lancen desde la plantilla pasarán por llamar al sosiego y a ir partido a partido.

El Cuco Ziganda, técnico azul, empezará a preparar su once para el partido y sus únicas preocupaciones van en un sentido: la banda derecha. Carlos Isaac está lesionado y casi descartado para el partido, mientras que Viti y Montiel están pendientes de evolución. El de Laviana se perdió el duelo ante el Cartagena y no entrenó durante toda la semana. Se trata de una baja sensible, puesto que Viti es de un tiempo a esta parte pieza clave en los planes del Cuco. Montiel, por su parte, pudo acabar el partido ante el Cartagena pese a recibir una dura entrada de Tejera, que le pisó en su tobillo derecho.

El mediapunta madrileño es uno de los hombres más en forma del equipo azul, con dos goles y dos asistencias en apenas un mes, sin siquiera ser titular. El lunes no se entrenó en la sesión regenerativa por precaución, tras sentir dolor con la zona del tobillo ya en frío. El club y el cuerpo técnico confían en que no haya lesión y Montiel pueda participar en el duelo ante el Leganés.