Una segunda vida para Luis: el seguidor del Oviedo que sufrió un paro cardíaco recibe el alta

¿Cuál es la posibilidad de que el corazón se pare y que, casi de inmediato, se cruce en la escena una de las especialistas más reputadas en cardiología de la región? Súmenle, además, que la cardióloga es seguidora del Sporting y el suceso tiene lugar en el Tartiere. La había invitado una amiga. Por eso, la familia de Luis del Fueyo habla de “milagro” y califica a Mabel Soto, la doctora, como “un ángel”. Él, el protagonista de esta historia con final de feliz, opta, con un punto de acidez, por una explicación más mundana. “Tuve la suerte del tonto”, señala.

Es el momento más liberador para Luis del Fueyo en los últimos 10 días. Acaba de recibir el alta médica y, acompañado de su mujer, Nuria Sánchez-Torija y de LA NUEVA ESPAÑA, abandona el Hospital Universitario Central de Asturias (HUCA). Lo hace con palabras de agradecimiento para el personal médico y manteniendo más viva que nunca su cruzada contra los accesos del Tartiere.

Repasemos los hechos. El pasado 26 de marzo, Luis Gregorio del Fueyo, de 71 años, abandonaba el Carlos Tartiere unos 10 minutos antes de acabar el choque entre el Oviedo y el Valladolid. Residente en León, el seguidor adelanta su salida del estadio en cada partido para no coincidir con la operación salida y para que el regreso no se haga aún más eterno. Como ese día, en plena celebración del 96.º aniversario azul, no le habían dejado aparcar en el Tartiere, tuvo que dejar su coche cerca de la plaza de toros. Y para llegar al vehículo debía enfrentarse a las interminables escaleras que unen el estadio con La Ería.

Ahí es donde su corazón deja de latir. Ahí, en los peldaños, se cruza con él Mabel Soto. Justo después de que un policía local inicie el ejercicio de reanimación. Y la doctora Soto lo trae de vuelta tras 32 angustiosos minutos. Del Fueyo recupera pulso, débil pero con vida, e ingresa el mismo sábado en la UVI Cardíaca del HUCA.

A pesar del pesimismo inicial (más de media hora sin pulso suele tener consecuencias fatales), el aficionado despierta un par de días después. Está desnortado, la familia se preocupa pero desde la unidad coronaria, que dirige Mabel Soto, les transmiten tranquilidad. El paso de los días sirve para que Del Fueyo vaya recuperando el ritmo, se ubique y empiece a recordar cosas, aunque con un límite. “De aquel día no me acuerdo de nada, de nada… Solo que salí de León a las nueve y media de la mañana…”, señala el seguidor. Su mujer interviene: “Antes de llegar a Oviedo paró en la plaza de Mieres, que tenía que comprar chorizos y morcillas para la fabada. Y de eso ya no se acuerda”.

Recuperación positiva

Al tener ese apagón en su memoria, no habla de una mala experiencia. Al contrario. “Si eso es la muerte, es lo más delicioso del mundo”, señala filosófico. Los primeros días tras despertar son algo angustiosos. “Se ponía a leer la noticia de LA NUEVA ESPAÑA sobre su accidente y decía ‘¡ya os dije yo que esas escaleras son peligrosas!’. Después, seguía leyendo y se daba cuenta de que él era el protagonista de la noticia. Eso le pasó unas cuatro o cinco veces”, cuenta su mujer.

El personal médico tranquilizó a la familia. Le explicó que esos episodios eran comunes, que había que ir poco a poco. El panorama mejoró notablemente el pasado lunes, cuando le hicieron un TAC y comprobaron que todo iba según lo previsto. Un par de noches más para controlar la tensión y la deseada alta médica. Y una nueva vida de regalo.

Ahora, Luis del Fueyo afronta esta segunda oportunidad (“tercera”, matiza él, “que llevo 28 años operado de coronarias”) con optimismo. Lleva implantado un desfibrilador interno (“me han dicho que es el ‘Ferrari’ de los desfibriladores”, cuenta con orgullo), le tocarán varias revisiones en León y quiere recuperar sus sanas costumbres. Por supuesto, también la de citarse en el Tartiere. “Los médicos me aconsejan descanso, no me dejan ir el domingo contra el Leganés, aunque tenía ganas, pero volveré pronto al campo. Eso sí, con plaza de aparcamiento. Las plazas del parking del estadio tienen que ser para la gente que demuestre que está enferma”, defiende con vehemencia. De momento, le toca seguirlo por la tele.