Zafarrancho de combate del Oviedo ante el Leganés: estos son los planes del Cuco

La plantilla del Oviedo intenta preparar el partido ante el Leganés, importantísimo para el play-off, abstrayéndose de dos frentes: la esperada visita de Arturo Elías, que movilizará al club, y la polémica de las entradas en torno al derbi asturiano de la semana que viene. El objetivo es blindarse y que solo se hable del encuentro ante los madrileños. Y por ahí fueron ayer los tiros en El Requexón, en una larga sesión de entrenamiento preparatoria de cara al domingo. Nada de mirar más allá del siguiente partido, pidió el Cuco a sus jugadores.

No es el miércoles un día cualquiera en los ensayos del navarro, ya que habitualmente es en ese día de la semana cuando perfila su once tipo. Y de momento, una certeza: el Oviedo saldrá al ataque ante el Leganés. Zafarrancho de combate azul para seguir atornillados al play-off.

De ahí que el esquema que probó el Cuco fuese el 4-4-2, con Bastón y Obeng en el frente de ataque. Una teórica alineación titular formó contra un combinado del Vetusta, siempre primando el juego directo y los centros al área. Ziganda, un entrenador al que le gusta sorprender, especialmente fuera de casa, parece encomendado a esa forma de juego en los partidos del Tartiere. Le dio buen resultado ante el Fuenlabrada, en la última victoria en casa. En la anterior, ante el Valladolid, el Oviedo también goleó, jugando en este caso con tres centrocampistas, una opción que en los encuentros decisivos que quedan en la temporada se dará sobre todo fuera de casa. Además, el Cuco recibió ayer dos buenas noticias que se esperaban en el cuerpo técnico como agua de mayo: Viti y Carlos Isaac pudieron volver a los entrenamientos tras superar sus respectivas dolencias.

Especial trascendencia cobra el caso de Viti, dueño del extremo derecho este curso y que no pudo jugar ante el Cartagena. El de Laviana parece completamente recuperado y se barrunta que sea incluso titular el domingo. Carlos Isaac va a diferente ritmo y además las buenas sensaciones de Lucas en las últimas jornadas están bien presentes en el cuerpo técnico. La mala noticia fue la segunda ausencia consecutiva de Montiel, aquejado de su tobillo derecho tras la fuerte entrada de Tejera en Cartagonova. El madrileño hizo trabajo al margen porque sigue teniendo la zona afectada. No se descarta que pueda llegar a tiempo para el partido ante el Leganés, pero en estos momentos es seria duda. Montiel es de un tiempo a esta parte el hombre más en forma del Oviedo, habituado a salir en la segunda parte, y acumula dos goles y dos asistencias en solo un mes. No se prevé que vaya a ser titular el domingo en el caso de estar disponible, pero su posible falta del banquillo sería un serio contratiempo.