José Ángel Ziganda, entrenador del Oviedo, analizó esta mañana la situación del club, instalado en el play-off esta semana, y que defenderá su puesto el domingo ante el Leganés.

Parte de bajas.

“Solo Tarín no está disponible, el resto ha ido avanzando. Joni estará en condiciones, también Viti e Isaac. Al 99% están listos”.

Los rivales por el play-off.

“No le damos vuelta a otros resultados, los sigues pero sin más vueltas. Estamos en la posición que perseguimos, a ver si somos capaces de llegar al quinto puesto. Pensamos en el siguiente partido, en los tres puntos. Tenemos un rival complicado. El ambiente es de ilusión, de alegría, hemos entrenado muy bien, por la actitud de los jugadores. Se reúnen todas las condiciones para que el domingo hagamos un gran partido. No podemos pararnos, sino mirar hacia arriba”.

El Tartiere.

“La gente se está ilusionando mucho, parece que va a haber una gran entrada, que la gente se engancha. Los que han venido siempre están con nosotros. Es una afición sufridora necesitada de esperanza, de algo que ilusione, no solo salir de situaciones críticas. Quedan 2 meses para tener esa mentalidad, a ver si somos capaces de engancharnos y mantener la racha”.

El derbi.

“Está bien cerrar filas, solo hablamos de Leganés. Entendemos la polémica por la importancia de cualquier derbi, el asturiano más aún. Pero nos centramos en lo nuestro”.

“No hemos hablado nada o casi nada del derbi. Es sencillo: tenemos un objetivo concreto y cercano. E ilusionante. Hay condicionantes suficientes para pensar solo en el Leganés”.

La situación.

“Las diferencias son mínimas, luchando por la sexta hay muchos equipos. Hemos llegado aunque está todo muy igualado. Miramos de reojo abajo pero nuestro objetivo es mirar arriba. Si ganamos, a ver qué hacen los que van por arriba”.

“Nosotros solo hablamos del Leganés. Los jugadores no sé qué habrán hablado. Es una pena que no se pueda disfrutar las dos aficiones juntas y no haya colorido en las gradas. No hemos perdido un segundo en pensar en el Sporting”.

Su momento.

“No soy la alegría de la huerta, estoy como siempre. Estanos muy centrados en los nuestro, en eso no cambiamos mucho. El humor y la esperanza cambia, pero en forma de trabajar no cambia en exceso. Nos centramos en lo nuestro, que el grupo esté unido. Cuando las cosas no van bien disfruto muchísímo. Si ganas, más”.

Jugadores con 4 amarillas.

“No se me pasa por la imaginación. Nunca sabes qué puede pasar. Me da muy mal rollo lo de provocar pensando en siguientes semanas. Solo pensamos en el Leganés. Esas armas las carga el diablo. Si tenemos baja, tenemos plantilla completa, no tengo dudas al respecto”.

El Leganés.

“Empezó con irregularidad la temporada, tiene jugadores que hubieras firmado en agosto, una plantilla excepcional. Están yendo de menos a más. Están intentando engancharse. Por plantilla tiene una capacidad tremenda, solo ver los que no juegan te da una idea. Es fútbol, no es matemático, a lo largo del año ves equipo que deberían estar arriba y no lo están. Por talento hay mucho respeto a ellos”.

Visita Arturo Elías.

“Es muy importante que el club dé pasos y crezca. La ceremonia para el club es un valor añadido, hay gente que está trabajando bien. Añades que viene Arturo, no ha podido venir antes y todos lo vamos a agradecer. Mantiene contacto con la gente del club. Es una persona muy positiva, con mucha energía y que infunde ánimo; se agradece su visita”.