El optimismo de Arturo Elías con el equipo: “Este Oviedo me ilusiona”

Aunque el protagonismo giraba en torno a la Fundación, era inevitable que los focos se posaran en él. Arturo Elías aceptó a duras penas subirse al escenario, ya en la recta final de la gala que servía de bautismo de la Fundación Real Oviedo, ante casi 2.000 asistentes, entre jugadores y personal del club, invitados y aficionados azules. Pero cuando puso un pie en el estrado, se hizo con el show. Se movió como pez en el agua, acostumbrado como está a los espacios televisivos, y dejó una interesante reflexión como carta de presentación: “Es importante ascender a Primera, tener éxito, fama, un buen trabajo… Pero, y esto lo aprendes con los años, lo más importante es sentirte pleno y feliz. No hay nada que logre más fácilmente esa sensación que darle algo a los demás. De eso se trata la Fundación Real Oviedo”.

A Elías, acompañado de su familia en todo momento, se le vio feliz durante todo el acto. Y lo expresó en palabras, “aquí está la gente más maravillosa del mundo”. Al final del acto, el mexicano también tuvo tiempo para analizar una temporada que, a distancia, le olía bien desde hace algunos meses.

“Lo que yo siento es que hay un equipo unido, que existe muchísima unidad y no solo en el vestuario: afición, ciudad, cuerpo técnico, directiva… Creo que ese es el secreto del éxito y eso me hace ilusionarme más que por el número de puntos que lleve el equipo o puesto que ocupe en la tabla. Me ilusiona ver esa unidad que no habíamos tenido hace mucho tiempo”, explicó Elías remarcando la idea que ya había proclamado sobre el escenario: “Este Oviedo me hace ilusionarme”.

Esa unidad es la que hace al yerno de Carlos Slim sea optimismo con el devenir de la presente temporada: “¿El ascenso a Primera? No es fácil. Hay que llegar al play-off, porque el ascenso directo es casi imposible matemáticamente. Llegando a la promoción hay que ganar a dos equipos. La posibilidad de subir es real y la ilusión no hay que perderla, pero siempre con los pies en la tierra”.

Preguntado por las bondades de este Oviedo, Elías destacó “el orden dentro del campo y la unidad fuera” y subrayó el papel con Ziganda y Reyes: “La química con ellos es inmediata. Hablo con Reyes a menudo y también con el míster, aunque menos. No es lo mismo ese abrazo que hablar a distancia”.

Elías ha llegado en un momento de optimismo y también de polémica con el Sporting, tras negarse los rojiblancos a mandar entradas para el derbi. “No nos dejan ir a su campo… Espero que los once que estén en la cancha demuestren que no necesitamos a nadie más”, comentó.

Tras pasar de puntillas por el rifirrafe con el Sporting, la orden interna del club, no siempre cumplida, es mantener el discurso en el siguiente rival, el representante de Carso instó a los seguidores a acompañarle el domingo en el Carlos Tartiere para empujar a los de Ziganda: “Tenemos que ir este domingo al campo, que quiero saludarles a todos. Es una recta final, todos estamos en el mismo barco y hay que remar juntos para que el barco llegue a donde queremos. Les pido que vayan al Carlos Tartiere”.