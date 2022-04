El Ziganda más ambicioso quiere ir a por el quinto puesto

Tras una temporada presidida por la contención en las palabras y en los mensajes, superar la barrera psicológica de los 50 puntos, ese límite que todo entrenador sitúa como primera parada a rebasar, parece haber empujado a Ziganda. El técnico mantiene su fijación por los objetivos a corto plazo, por ese “partido a partido” que tan bien le está sentando en los últimos tiempos. Pero también eleva el índice hacia metas más ambiciosas. ¿El sexto puesto? El Cuco va más allá: “A ver si somos capaces de llegar al quinto puesto”.

La versión más atrevida del técnico llega en la recta final de la competición, con todo por decidir, con el sexto puesto provisional, pero con una igualdad máxima: la Ponfe iguala en puntos a los azules y Las Palmas merodea a tan solo un punto. Por eso, Ziganda insta a seguir creciendo. “Estamos en la posición que perseguimos y el ambiente es de ilusión, de alegría. Hemos entrenado muy bien y se reúnen todas las condiciones para que el domingo hagamos un gran partido. No podemos pararnos, sino mirar hacia arriba”, defiende el técnico.

Ziganda, que asegura que no ha empleado un solo segundo en tratar sobre el Sporting, observa en los seguidores mayor efusividad en los últimos tiempos: “La gente se está ilusionando, parece que va a haber una gran entrada ante el Leganés, que la afición se engancha. Esta es una afición sufridora necesitada de esperanza, de algo que ilusione, no solo salir de situaciones críticas. Quedan dos meses para seguir con esa mentalidad, a ver si somos capaces de mantener la racha”.

A Ziganda no se le notan signos de euforia. Ni siquiera de alegría por la situación. “No soy la alegría de la huerta, estoy como siempre”, se justifica con una sonrisa. Pero sí es consciente de que el objetivo está al alcance de la mano. “Estamos muy centrados en lo nuestro, en eso no cambiamos mucho. El humor y la esperanza mejora, pero en forma de trabajar no cambia la cosa en exceso. Cuando las cosas no van bien disfruto muchísimo de este trabajo. Y si ganas, aún más”, explica.

La mente, por supuesto, señala al Leganés, al próximo rival. Un equipo que afronta la visita al Tartiere como su tabla de salvación para acercarse a los puestos de play-off, ahora a seis puntos. “Empezó con irregularidad la temporada, pero tiene futbolistas que hubieras firmado en agosto. Es una plantilla excepcional. Están yendo de menos a más e intentan engancharse. Por plantilla tiene una capacidad tremenda, solo ver los que no juegan te da una idea. Pero esto es fútbol, no es matemático, a lo largo del año ves muchos equipos que deberían estar arriba y no lo están. Por talento hay mucho respeto hacia ellos”.