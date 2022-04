Bastonazo del Oviedo al Leganés para seguir soñando: crónica del partido

Se puede decir sin miedo a equivocarse que la cosa no pudo salir mejor. Por momento de la temporada, por día señalado, por invitado de honor en un palco vip del estadio y porque se trataba de la antesala del derbi ante el Sporting. ¿El resultado? Bastonazo del Oviedo al Leganés (1-0) y otra vez en puestos de play-off. Tres victorias seguidas por primera vez en todo el curso para seguir con la flecha para arriba y continuar soñando.

1 Oviedo 0 Leganés 1-0, min. 55: Borja Bastón Oviedo Femenías (2);

Lucas (2), Costas (1), Calvo (1), Cornud (1);

Luismi (1), Brugman (1);

Viti (2), Luismi (1), Brugman (1), Borja Sánchez (2)

Bastón (1). Cambios Mier (1) por Obeng, min. 67. Samgalli (1) por Viti, min. 78. Montiel (1) por Brugman, min. 78. Mossa (s.c.) por Cornud, min. 90. Jimmy (s.c.) por Borja Sánchez, min. 90 Leganés Dani Jiménez (1);

Palencia (1), Omeruo (2), Sergio (1), J. Hernández (1)

Pardo (2), Gaku (1), Cisse (1)

Randelovic (1), Qasmi (1), Arnaiz (1)



Cambios Bárcenas (1) por Randelovic, min. 45. Bautista (2) por Qasmi, min. 55. Ibáñez (1) por Gaku, min. 60. Juan Muñoz (s.c.) por Arnaiz, min. 82. Naim (s.c.) por Cissé, min. 82. Árbitro: Arcediano Monescillo (colegio castellano manchego). Amonestó a los locales Costas, Cornud... y a los visitantes Bautista, Ibáñez Carlos Tartiere: 15.510 espectadores

Sí, se puede, gritó un enchufadísimo Tartiere a su equipo del alma, que vive su mejor momento en muchísimos años y a falta de siete partidos está atado sin querer soltarse a la zona de privilegio. Quién lo iba a decir hace unos meses…La pega, casi la única que puede ponerse, es que dos hombres clave, como Costas y Montiel, no podrán jugar en El Molinón al ver hoy la quinta amarilla que acarrea suspensión. Problemas a resolver en una semana que será ajetreada, porque ahora el oviedismo solo parece querer disfrutar.

La primera parte del partido tuvo aura de final. Los típicos ingredientes partidos con mucho en juego en los que hay más miedo a fallar que a acertar. Resultado: poco que ofrecer a los aficionados. De ahí que lo visto en un Tartiere entregado, con un ambientazo de aúpa (más de quince mil espectadores, la mejor entrada del año), fuese más bien poco. Ziganda salió con su dibujo fetiche para los partidos del Tartiere: 4-4-2 con Bastón y Obeng arriba. Viti recuperó su sitio en la derecha y el resto fue el once de gala azul, con “El Patrón” bien atento en un palco vip junto con Federico González.

La cosa pareció empezar bien para los azules, con cierto ritmo, aunque fue un espejismo porque las revoluciones bajaron al mínimo. Hubo algún detalle. Borja Sánchez, maestro de las cabalgadas, penetró por la izquierda y su centro no encontró rematador, suficiente no obstante para animar a la hinchada. Omeruo, central pepinero, lo intentó a los quince minutos y chutó fuerte. Femenías despejó. Casi no había triangulaciones: el partido era una guerra de guerrillas.

Un ejercicio táctico basado en que nadie perdiese su sitio. El objetivo era no cometer errores, aunque un par de Luismi casi cuestan un disgusto a los azules. Obeng remató arriba en el minuto 20, mientras el Leganés se encomendaba a las llegadas por la banda y los centros. Rubén Pardo, disparo potente el suyo, golpeó desde lejos y Femenías detuvo seguro. En el tramo final de la primera parte fue Brugman el que gozó del acercamiento más peligroso para los azules después de una buena internada de Viti, que centró para que el uruguayo rematase. Su disparo tocó en un defensa. Así, con mucho orden y poco fútbol, se llegó al descanso.

Nafti aprovechó para mover el banquillo y sacó al exoviedista Bárcenas, que se ubicó por la izquierda y escuchó pitidos. El Oviedo intentó entrar con otro ritmo: a los pocos segundos, como en la primera parte, ya había forzado un córner. El problema es que el Leganés, equipo pegajoso y muy trabajado, pagaba muy caro cada espacio. Pero apareció Bastón, al que casi ni se le había visto. Esa es su virtud. Cuando menos se le espera, zas. Lucas centró por la derecha y el ariete remató con la cabeza, dándole una velocidad endiablada a un envío preciso, pero lento. Otro “bastonazo”.

Y van 18 del “Pichichi”. Nafti hizo otros dos cambios acto seguido. Bautista por Qasmi e Ibáñez por Gaku, que se fue lesionado. Ziganda prefería esperar porque el guion parecía ir por donde quería, con viento a favor. Por eso esperó unos minutos para sacar a Mier por Obeng y reforzar el centro del campo. A falta de 25 minutos, el Cuco decidió aguantar el resultado ante un Leganés que iba a más. Bautista tuvo la ocasión más clara justo después del citado cambio.

Femenías, otrora criticado, volvió a ser decisivo y sacó una esplendida mano abajo. Aviso serio para el Oviedo, que no obstante estaba muy cómodo. Ziganda hizo otros dos cambios a falta de quince minutos: Sangalli y el importantísimo Montiel, esta tarde mediapunta, para dar más control de balón en los minutos finales. El equipo azul contaba los minutos para poder festejar el triunfo, aunque sufrió con algún acercamiento.

Una falta cercana botada por Juan Muñoz asustó al Tartiere, aunque su golpeó dio en la barrera. Mossa y Jimmy salieron en los minutos finales para contener el resultado. Funcionó. El Tartiere acabó cantando el "vamos Oviedo" con toque azteca, el que puso Arturo Elías desde su sitio en el estadio: sexto partido que ve en el Tartiere y el equipo azul nunca pierde con él en el campo.