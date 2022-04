Pelayo, capitán de la Fundación del Oviedo: “Sería bonito tener contacto con los accionistas extranjeros”

Con el permiso de Arturo Elías, Pelayo Novo (Oviedo, 1990) fue el otro protagonista de la gala de presentación de la Fundación del Oviedo. El ovetense, que se retiró del fútbol en 2018 tras sufrir una caída desde la tercera planta de un hotel de Huesca, mientras estaba concentrado con el Albacete, es el nuevo capitán de la Fundación del Oviedo, un nombramiento que se dio a conocer en la gala. Pelayo, que vive con muletas, es actualmente jugador de tenis en silla de ruedas, deporte que ahora compatibilizará con su labor en la Fundación.

–¿Qué puede aportar a la Fundación?

–Los valores de respeto y educación sana, que creo que es la que se tiene que dar en nuestra Fundación, en la escuela y en el equipo Genuine. La Fundación es muy necesaria y tiene un potencial enorme para la sociedad civil.

–¿Cree que es importante haberla dado a conocer en el acto?

–Claro. Del acto destaco el momento con Arturo Elías y Fernando, el capitán del Genuine. Son pequeños detalles en los que se ve el valor de la unión y la colaboración. Arturo quería “negociar” con él las primas del Genuine y a Fernando le daba igual, decía que sí fuese lo que fuese. Tenemos que aprender mucho del equipo Genuine.

–¿Cómo se fraguó su llegada a la Fundación?

–Viene de lejos. Con César Martín, que fue el que contactó conmigo, y con Miguel Sanz empecé a hablar hace unos dos años. Tengo que decir que el Oviedo siempre se ha portado conmigo fenomenal, incluso Joaquín del Olmo en su día.

–¿Tardó en aceptar?

–La Fundación debía ser primero oficial, eso conlleva mucha burocracia y a mí me vino muy bien tomarme mi tiempo. De hecho, aproveché para formarme con la Asociación Española de Fundaciones. En estos cuatro años, desde que tuve el accidente, hice muchos cursos y uno de ellos fue de especialización en fundaciones.

–¿Qué aprendió?

–Una visión global de las fundaciones y cómo deben funcionar correctamente, ya que hay mucho desconocimiento sobre ellas.

–¿Cómo funcionan?

–Para cumplir con su fin social, las fundaciones reciben ingresos como donativos y subvenciones, pero también pueden desarrollar actividades sociales económicas que les produzcan ingresos, siempre que estas se encuentren dentro de la finalidad fundacional. La peculiaridad es que esos ingresos que las fundaciones pueden obtener se deben reinvertir en la sociedad. Están obligadas por el protectorado a dedicar un porcentaje mínimo (70%) a otras actividades, y el resto a incrementar la dotación o a reservas.

–¿Qué va a hacer?

–Creo que voy a sentirme muy cómodo, porque voy a ser una especie de embajador. Colaboraré en todas las actividades que sea necesario. Hay mucho terreno por recorrer, pero un campo bonito, creo que por explotar, es tener contacto habitual con los accionistas extranjeros que en su día salvaron al Oviedo. Yo no voy a ser un trabajador al uso, ya que la Fundación va en cierto modo al margen del club. Los actos serán con fines sociales, educativos, patrimoniales y culturales, pero no deportivos. La marca Real Oviedo es el vínculo entre la Fundación y la Sociedad Anónima Deportiva.

–¿Cómo será su día a día? ¿Tendrá despacho?

–Está por ver, mi prioridad actual es el tenis de silla, pero voy a hacer muchas actividades con la Fundación. Yo no tendré un puesto remunerado.

–¿Pudo hablar con Arturo Elías?

–No tuve la ocasión, aunque nos conocemos, porque cuando el Oviedo ascendió a Segunda estuve en el hotel donde se celebró y lo pude saludar. Esto es solo el principio, ya habrá tiempo de hacer.

–Cuando usted estaba en el Oviedo el equipo competía en una categoría no profesional y ahora tiene incluso una Fundación. ¿Tanto han cambiando las cosas?

–La Fundación es una herramienta potentísima y en una categoría profesional es más fácil tenerla. Tener una (fundación) es la manera de canalizar todos los actos sociales y potenciarlos.

-Su accidente le privó de jugar al fútbol, pero ahora vuelve para colaborar con el club. ¿Es una forma de devolverle al Oviedo todo lo que dio?

–Me encanta que los fines no sean deportivos y creo que puedo aportar mucho. Voy a contarle una anécdota, ya que parece que mi vida está destinada al Oviedo. El brazalete que me entregaron durante la presentación tiene una fecha, el 8 de abril, que es el cumpleaños de mi padre. Mi padre me llevó siempre a El Requexón, al Tartiere… No sé, volví a sentir cierto vínculo personal entre el club y mi vida.

–¿Confía en el ascenso?

–Creo que el objetivo era estar las últimas diez jornadas peleando por el play-off y en ello estamos. La temporada está siendo buena.