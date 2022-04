El entrenador del Oviedo, el Cuco Ziganda, valoró la victoria azul al Leganés, que ancla al equipo al play-off ante la presencia de Arturo Elías. Estas fueron las declaraciones de Ziganda.

Análisis

"Sabemos como son los partidos en esta categoría, ayer se vio la igualdad que hay en todos los duelos. Fue un partido igualado, rocoso, y hemos sumado algo más con la ayuda del público, que estuvo impresionante. Nos estaba costando y metimos un golazo. Después sufrimos, pero nos defendimos bien, firmes. Es la tercera victoria seguida por primera vez, pero no miramos eso. Hay que seguir".

El ambiente

"La importancia del apoyo es muchísimo. Se palpaba en el ambiente, incluso en el recorrido del hotel al campo. La gente está ilusionada y quiere disfrutar tras unos años haciéndolo lo justo. Es el momento de intentarlo y empujar todos juntos, de obligarnos. El objetivo que tenemos requiere de días buenos y a por ello tenemos que ir".

La solidez atrás

El equipo ha sido muy sólido y compacto y fuimos capaces de ganar muchos duelos individuales y de estar firmes. Concedimos muy pocas llegadas, luego ellos tuvieron estrategias, pero defendimos bien. El esfuerzo del equipo ha sido encomiable, porque el Leganés tiene calidad arriba. Hemos sido capaces de hacerlo y nos ha servido para ganar. Estamos contentos".

Se avecina el derbi tras la visita de Arturo Elías

"Ha sido una semana muy intensa, con la visita de Arturo y tras ganar en Cargagena, la presentación de la Fundación...El sentimiento de club se ha reforzado. Ahora tenemos que descansar bien y pensar en el partidazo del sábado. Sabemos lo que supone para toda Asturias lo que supone el derbi. Lo tenemos que preparar como tal, como un derbi, no como un partido de Liga"

"Si ganamos estaremos contentos y si no nos faltará algo y pensaremos en el siguiente partido. Tenemos que ir a fuego, hacia adelante, y a por los tres puntos. No tenemos que pensar en qué supone si ganamos o no. No es un partido más, las cosas como son, y sabemos lo que supone ganarlo. Tenemos que afrontarlo con madurez, confianza y ambición. Ya no pienso en más".

"Que venga Arturo en este momento tan importante es positivo, sabemos la energía que transmite y la confianza que da al grupo. Todo suma y todo lo que sumemos ahora lo tenemos que integrar. Su visita ha sido oportuna, estamos agradecidos y contentos. Estuvimos con él antes del partido, es una persona abierta y espléndida. Pudo disfrutar, sufrir, y estamos contentos de que haya vivido este gran ambiente. Se habrá quedado muy contento por la comunión que hay".

"Las dinámicas en un derbi no importan, la experiencia la tenemos nosotros, que hemos ganado alguno estando por detrás. Es un derbi, no un partido de Liga. Esperemos que sea bonito, intenso. Vamos a prepararlo como un derbi".

"Tenemos gente para suplir a Costas y Montiel. Son jugadores que están en un gran momento, pero hay gente que está en su posición y hay gente que está bien. Jugarán otros dos y saldremos con once. Lo haremos igual de bien".

Tras el partido también habló el goleador Borja Bastón:

"Hoy era un día importantísimo, para volver a ganar en casa y seguir enganchados. Estoy muy contento. El gol ha servido para ganar y estoy muy contento".

"Estamos contentos por estar en play-off, desde el principio dije que el objetivo era estar enganchados arriba faltando un par de meses. Ojalá podamos seguir ahí".

"El derbi es el partido diferente. Nos jugamos el orgullo e iremos con muchas ganas, a reafirmar las sensaciones que estamos teniendo".

"Tener a la gente con nosotros es un gol a favor, nos dan el último aliento y hay que agradecérselo".

"No vamos de favoritos, los derbis son partidos diferentes, se juegan con otra intensidad y pasión. Tenemos que enfocarlo con la misma actitud que hoy".

"Conocer a Arturo Elías, y en estas circunstancias, da gusto. Transmite mucha alegría y confianza. Ojalá pueda vernos en Primera".