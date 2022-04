El mensaje de despedida de Arturo Elías al oviedismo: “Espero volver para el play-off”

En el vestíbulo del hotel de la Reconquista de Oviedo todo eran recuerdos entre un trajín de maletas, varios coches y una furgoneta para llevar bien resguardadas los enseres de los Elías Ayub y sus acompañantes al aeropuerto. Porque la visita del máximo accionista del Oviedo tocó a su fin en un ambiente de resaca emocional por todo lo vivido en un fin de semana inolvidable para el oviedismo: presentación de la Fundación y victoria al Leganés en un ambiente que no se recordaba en años. Todo ello, con Arturo Elías, dueño del Oviedo, como invitado de excepción. El azteca hizo de todo: conoció al presidente Adrián Barbón, cenó con el consejo, disfrutó la noche ovetense y acabó haciendo la haka en un Tartiere entregado.

El mexicano se despidió ayer de la ciudad y puso rumbo a Madrid, donde estará unos días y aprovechará para presenciar los partidos Real Madrid-Chelsea y Atlético-City, de Liga de Campeones. “El Patrón” pagó la cuenta del hotel, se hizo las últimas fotografías, departió con algún aficionado y aprovechó para hacer un aparte con LA NUEVA ESPAÑA y valorar su visita a Asturias, en la que se puso al día del club.

“¿Una nota a mi estancia en Oviedo? Un 10, siempre que vengo es un 10. Si me quedo con algo es con la gente de la ciudad. Siempre es un verdadero placer ir por la calle, parar en la iglesia y acudir al estadio”, aseguró Elías. Su pasatiempo favorito en Asturias es pasear. “Me encanta caminar por la ciudad, puedo pasear horas, días y meses por Oviedo”.

Elías también aprovechó para comentar las buenas sensaciones que le dejó el equipo azul ante el Leganés. “Vi un equipo ordenado, unido y sólido. Estamos muy ilusionados”. El empresario no tiene fijada una fecha de regreso, pero tiene claro cuando quiere regresar a la capital asturiana. “Espero volver en junio para el play-off”, sentenció Elías, haciendo referencia a las fechas de una hipotética promoción de ascenso que en estos momentos el Oviedo estaría en condiciones de disputar.

El azteca también habló del derbi asturiano que se disputa este sábado y volvió a tirar de ironía: “No me dejan entrar en El Molinón: ¿para qué me voy a quedar?”, se preguntó Elías, que evita dar un resultado del partido: “No lo doy por superstición”. Lo cierto es que el derbi ante el Sporting ya se vivía ayer en el Reconquista. “Presi, ¿vas a ir a El Molinón?”, le preguntó Elías a Jorge Menéndez Vallina, que acudió al hotel a despedirse. El ovetense, que ya había manifestado su ausencia el sábado, contestó: “Yo no voy”.

La familia mexicana se llevó una caja de moscovitas y un ejemplar de “La Pizarra de Simeone”, el libro del periodista asturiano Marcos López que él mismo le llevó al hotel. Federico González, asesor de Carso y atentísimo para cubrir las necesidades de “El Patrón” azul, también estuvo en el hotel, además de David Mata, gente del club carbayón.