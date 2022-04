Diegui, último héroe azul en un derbi: “Siempre le pusimos más ganas que ellos”

Diegui Johannesson podría protagonizar la típica película norteamericana de sobremesa: el héroe inesperado, el que aparece cuando nadie se lo espera. Peleaba en el ostracismo cuando una puerta quedó entreabierta. Y lo aprovechó. Remató un centro de Lucas de aquella manera y el balón se coló en la red. Y como aquel derbi, el último disputado en El Molinón, acabó 0-1, a él le encumbraron a los altares. Su historia tiene todos los elementos de una superproducción “yankee”. Mientras se recupera en Albacete de un ligamento roto, el peor enemigo del futbolista, se acerca a la efeméride (fue el 17 de abril de 2021) con algo de nostalgia. Diegui Johannesson recuerda para LA NUEVA ESPAÑA cómo fue aquella experiencia.

–¿Cómo está?

–Mejor. Cuando me lesioné se me vino el mundo encima. Me di cuenta al momento de que era el cruzado, así se lo dije al doctor. Los primeros días fueron duros, pero tras la operación mucho mejor.

–¿Ha recibido muchos mensajes de ánimo?

–Una barbaridad. Muchos de Oviedo, claro, pero también de Albacete y de Cartagena. Eso siempre ayuda. Del Oviedo me dijeron que como club se ofrecían para cualquier cosa que necesitara.

–¿Su objetivo?

–Recuperarme para la temporada que viene. Ojalá que sea en Segunda y que pueda volver a pisar el Tartiere, sería un sueño.

–¿Cómo ve al Oviedo?

–Lo veo fuerte, con serias opciones de estar en el play-off. El equipo ha sido regular todo el año, siempre ha estado ahí y tiene una cosa que mejora lo del año pasado: saca los partidos en casa. Es básico. Y tiene futbolistas, además, a un nivel muy alto.

–¿Quién le gusta de lo que ve?

–Los centrales están a un nivel altísimo, te sujetan el equipo atrás. Viti está dando mucho por su banda. Y Jimmy lleva un año increíble. Luego, Brugman te da un salto de calidad en el medio. Y, claro, está Bastón. Contar con un delantero que se irá a los 20 goles es una ayuda impresionante si quieres estar arriba.

–¿Lo ve en el play-off?

–Si logran puntuar regularmente, creo que sí. Tiene una cosa muy buena este Oviedo, que también puntúa cuando no está en su mejor versión. Por ejemplo, en Lugo no estuvo fino en la primera parte y al final acabó rascando un empate.

–Ziganda.

–No puedo decir nada en absoluto en su contra. Yo no jugué con él, pero el trato fue exquisito. Hay que separar el entrenador de la persona. Y además le tengo que agradecer la posibilidad que me dio de jugar en El Molinón. Por eso siempre le voy a estar agradecido. Ziganda me escribió en verano cuando se anunció que me iba al Albacete. Y otra vez ahora con la lesión. Se lo agradezco porque son detalles que no tenía obligación de hacer conmigo.

–Vayamos a ese día, el derbi de la temporada pasada en El Molinón. ¿Cómo fue la semana previa?

–Yo no estaba jugando nada, pero seguía entrenando bien, con actitud, por si me llegaba la oportunidad. Creo que descansamos el lunes y volvimos a entrenarnos el martes. Ahí, delante de todos, mientras Ziganda hablaba con nosotros me dice: “Diegui, tú que eres de aquí, ¿cómo ves el derbi?”. Y le contesté: “Pues estuve pensando que si juego, qué pasaría si margo gol”. La gente se reía, claro, porque yo apenas contaba.

–Y se lesionó Nieto.

–Fue el día antes, sí. Una casualidad. Me acuerdo que Ziganda vino al final del entrenamiento y me dijo “Ten cuidado con lo que deseas que igual se cumple”.

–Y apostó por usted.

–Sí, y podría no haberlo hecho. Porque podría haber puesto a Lucas en la derecha y Mossa en la izquierda, que tenían más rodaje. Pero me dio la oportunidad y por eso le estoy muy agradecido.

–El gol. ¿Ya sabe con qué lo mete?

–Es entre el muslo y la tibia izquierda. ¡Un golazo! (risas)

–¿Cómo recuerda la jugada?

–Es una acción que yo hago mucho. Cuando el balón llega a línea de fondo y se la dan al lateral, inicio el desmarque por si me ve. Porque es una jugada que sorprende mucho al marcador. De hecho, había estado muy cerca de marcar en dos acciones similares de la Copa, contra el Coria y ante el Málaga, ambas de cabeza. A la tercera fue la vencida.

–La celebración.

–Ni me acuerdo. Fue improvisación. ¡No me lo creía! Luego vi las imágenes que me señalaba el nombre, pero me salió eso como podría haber sido cualquier cosa.

–Apenas sufrieron en aquel derbi.

–Sí, lo recuerdo como que lo controlamos bien. Solo tuvieron una que sacó Arribas cerca de la línea, pero también pudimos sentenciar con una clara de Nahuel. No pasamos agobios, no.

–Tras aquel partido, ¿pensó que igual se ganaba la continuidad?

–A ver… Yo sabía que estaba complicado. El club me había querido dar salida y yo estaba quemado. Es verdad que después del derbi participo en tres partidos y tengo buen nivel. Ahí pienso que igual sí puede haber una oferta. Pero salió así y ahora no me arrepiento de haberme ido al Albacete. Quería jugar y aquí, hasta la lesión, lo había logrado.

–Tiene buena estadística en los derbis.

–Solo perdí uno en El Molinón, el del gol anulado a Ibra. Gané unos cuantos, pero como el que marqué y el primero del Tartiere, el de los dos goles de Mossa, ninguno. Son irrepetibles.

–¿La clave para ganarle al Sporting?

–Afrontar el partido pensando que te estás jugando la Liga. En los derbis que he jugado contra el Sporting siempre le hemos puesto más ganas que ellos. De ahí que tengamos unos resultados tan buenos. Para el Sporting seguro que eran partidos importantes, pero para nosotros era algo más.

–¿A quién ve favorito?

–Por situación liguera diría que el Oviedo, pero claro en los derbis eso no sirve de mucho, así que diré 50/50.

–Un resultado.

–Uff... (se lo piensa). 0-1, venga… Me vale por la mínima. Y con gol de un canterano, de alguno que lo haya pasado mal los años anteriores, Viti o Jimmy.

El churro más celebrado

El tanto de Diegui no tardó en llegar. Sucedió a los 5 minutos del Sporting-Oviedo del 17 de abril de 2021. Lucas Ahijado centró desde la banda derecha y el asturiano acudió raudo al área para buscar el balón. Llegó y golpeó con una parte indeterminada de su pierna derecha. “Entre el muslo y la tibia”, señala él entre risas. Johannesson anotó siete dianas en sus seis temporadas con el Oviedo. Ninguna tan especial como aquella.