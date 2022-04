La directiva del Oviedo, finalmente, no acudirá a El Molinón para ver el derbi entre el Oviedo y el Sporting del sábado. La decisión se enmarca en la polémica semanal entre los dos clubes, tras la decisión del Sporting de no enviar entradas a la afición carbayona. En un primer momento, Fernando Corral, consejero, aseguró que sí tenía previsto ir al derbi. Poco después el presidente, Jorge Menéndez Vallina, manifestó su posición personal de no acudir al encuentro. Finalmente, en una decisión tomada por "unanimidad" los consejeros no estarán en el palco.

El Oviedo comunicó esta decisión por un grupo de prensa mediante un comunicado firmado por el presidente del Oviedo. Es el siguiente. El Consejo de Administración ha decidido por unanimidad, no acudir al partido del Molinón tras los acontecimientos acaecidos los últimos días, y a la decisión unilateral del Sporting de no enviar entradas a nuestros aficionados. La expedición del Real Oviedo acudirá con el personal necesario para la correcta cobertura y desarrollo del desplazamiento. Deseamos que nuestros aficionados disfruten del partido en paz y que el equipo logre la victoria con todo nuestro apoyo desde Oviedo. Jorge Menéndez Vallina, Presidente del Real Oviedo.