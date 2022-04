El Oviedo comenzó esta mañana a prepara el derbi asturiano ante el Sporting en una intensa sesión en El Requexón, ciudad deportiva de los azules. El Cuco Ziganda, que dialogó largo y tendido con Sangalli antes del entrenamiento, contó con toda la plantilla disponible. Montiel y Costas, sancionados, no podrán disputar el derbi. Federico González, asesor del Grupo Carso, estuvo a pie de césped presenciando el entrenamiento y habló con varios jugadores y con el cuerpo técnico. Por la ciudad deportiva también se dejó ver Rubén Reyes, director deportivo.

"Centrados en lo nuestro", escribió el Oviedo en sus perfiles oficiales, en referencia al derbi asturiano. El club azul ha adoptado un perfil bajo en esta semana de rivalidad, en medio de otra polémica institucional después de que el Sporting decidiese no mandar entradas a las afición carbayona. La directiva del Oviedo, por ese motivo, no irá el sábado a El Molinón.

Antes de la sesión de esta mañana fue Mossa, lateral del Oviedo, el que valoró la actualidad del derbi y se detuvo en la previsible ausencia de aficionados carbayones en masa en El Molinón.

"Me entristece mucho que no nos puedan acompañar. Hemos jugado derbis a puerta cerrada, también con público y ha sido un gusto ver cómo han llenado aquella esquina (en El Molinón). Nos han hecho sentirnos muy arropados. Todos sabemos cómo fue el derbi aquí, creo que sí se debe dar voz a los aficionados, que están pagando las consecuencias. Estoy triste porque la gente hubiera ido a apoyarnos: sé cómo es la afición y cuando más difícil se lo ponen, más responde. No nos vamos a sentir solos", aseguró el lateral valenciano.