El Oviedo se entrenó esta mañana en El Requexón por última vez antes del derbi asturiano. Mañana, sábado, la plantilla azul se ejercitará en el Tartiere en una sesión de puertas abiertas para los aficionados carbayones. Hoy, en una mañana soleada, el Cuco Ziganda pudo tener a toda la plantilla a su disposición y en el derbi solo tendrá las bajas de Montiel y Costas, que están sancionados.

En la ciudad deportiva del Oviedo se respira el buen ambiente, debido al momento del equipo, en el mejor momento de la temporada. En El Requexón estuvo esta mañana Federico González, asesor de Carso, sonriente y bromista, que incluso departió con un par de aficionados despistados que acudieron a la ciudad deportiva y desconocían que la sesión era a puerta cerrada. El mexicano departió con los jugadores e incluso se fotografío con una bufanda del Oviedo. Federico González, a diferencia del consejo, sí estará el sábado en El Molinón y viajará con los empleados del club.

Y es que la directiva del Oviedo, finalmente, no acudirá a El Molinón para ver el derbi entre el Oviedo y el Sporting del sábado. La decisión se enmarca en la polémica semanal entre los dos clubes, tras la decisión del Sporting de no enviar entradas a la afición carbayona. En un primer momento, Fernando Corral, consejero, aseguró que sí tenía previsto ir al derbi. Poco después el presidente, Jorge Menéndez Vallina, manifestó su posición personal de no acudir al encuentro. Finalmente, en una decisión tomada por "unanimidad" los consejeros no estarán en el palco.