El entrenador del Oviedo, el Cuco Ziganda, compareció esta mañana en la semana del derbi asturiano y de su intervención destaca un llamamiento a la paz entre los dos clubes asturianos. Estas fueron sus declaraciones.

Polémica por la negativa del Sporting a mandar entradas

"Es una pena que haya estas rencillas y estos desencuentros. Es un sinsentido. Es un partido de alto riesgo, ha habido altercados hace unos años, pero también percibo que la rivalidad es lo más bonito que hay. Cada equipo defiende su club y sus valores. Hay una rivalidad sana y familiar. Pueblos que unos son del Sporting y otros del Oviedo. En los colegios, en las familias…No hay nada más bonito que eso. No poder disfrutarlo y vivirlo juntos, cada uno defendiendo sus colores, es una pena que no se sepa afrontar de otra manera. Es un sin sentido, todos tenemos razones, pero alguien tiene que parar y llevarlo de otra manera. Sería un gran ejemplo y lo mejor para todos".

Derbi de la ida

"No he tenido la suerte de vivir muchos derbis con afición. Hubo gente en el derbi pasado. Se me quedó una imagen en la retina: aficionados del Sporting levantándose y celebrando el gol. Eso está bien para ellos, que puedan celebrar un gol en el Tartiere. Yo entiendo un derbi así, con cada uno defendiendo lo suyo. Unos valores que representa un club. Lo normal sería poder vivirlo así. Esto hay que reconducirlo antes que pronto"

Parte médico

“Están todos bien, recuperados y con ganas. Nadie ha venido a tratarse. Todos estamos bien”.

¿Es imposible abstraerse?

“Uno se contagia del entorno por mucho que se quiera abstraer es imposible. Todo lo que se vive, las polémicas...Claro que se nota. Tenemos un bicho especial dentro del estómago y poder darle una alegría a la gente”.

¿Le preocupa la euforia?

“No soy capaz de percibirlo. Igual desde fuera no es la misma forma de afrontarlo, pero nosotros lo tenemos bien claro. La muestra es sentir lo que nos reclama nuestra gente. Tenemos que hacer un buen partido, hay que jugarlo de una manera especial. Somos afortunados de jugar este derbi y tener la posibilidad de sacarlo adelante. Eso no tiene precio, son experiencias para toda la vida. El Molinón es un magnífico escenario para dar una alegría a los nuestros”.

Partido ante el Leganés

“Cuando acabó el partido, queda menos. En los últimos partidos es cuando se deciden los objetivos. Estamos sextos y tenemos que ir hacia adelante. Es normal que las victorias den moral. Son aspectos que a uno le contagian, no nos queremos parar aquí. Somos fuertes y estamos en un buen momento”.

Entrenamiento en el Tartiere

“Me imagino que será un chute de energía para todos. Me imagino que irá gente, con ganas de darnos un impulso y un abrazo. Esto es un contagio continuo y todo suma. También estamos contentos por cambiar la dinámica de estos años. El fútbol nos está dando la oportunidad de vivir algo grande”.

Sus buenas cifras contra el Sporting

“Ha coincidido así. A ver si somos capaces de mantener esta racha, es un partido nuevo y cada partido es diferente. Los otros ya están olvidados. Nos llevamos un disgusto en la ida”.

¿Tres centrocampistas?

“Es una posibilidad. O no…”.

Pitará un árbitro canario

“No me preocupa nada, confío plenamente en los árbitros. Es un buen colegiado e intentará hacerlo lo mejor posible. Estará motivado”.

El Sporting

“Estarán motivados, excitados. Empezaron muy bien el año. Tendrán ganas de dar una alegría. Será igualado, no muy abierto, aunque estas cosas luego no salen como se prevén. Gallego tiene un estilo y Martí otro. Luego hay otras connotaciones. El aspecto motivacional influye más que el técnico”.