Bastón, delantero del Oviedo: “Hemos dado un paso adelante, ahora estamos más convencidos”

Es el nueve azul en el derbi diez. El encargado de deshilachar las redes rivales. El “killer” del Real Oviedo. Con una prolífica hoja de servicios anotadora, ahora encara un objetivo ambicioso: marcar en el derbi asturiano. Borja Bastón (Madrid, 1992) rozó el tanto en el derbi de la primera vuelta, su zurdazo se fue por encima del larguero. Ahora se presenta en El Molinón como amenaza más firme de un Oviedo que aspira a todo en un final que se prevé que será de infarto.

–¿Es este el mejor momento de la temporada?

–Espero que el mejor esté por llegar. Ahora es uno bueno. Afrontamos la recta final en buena posición y con grandes sensaciones.

–El objetivo es el play-off, ya no habrá dudas…

–Para mí nunca las hubo, siempre fue el play-off. Hay muchos equipos con el mismo objetivo, pero la mentalidad es esa: estamos bien situados y hay que meterse.

–¿Cuál es la clave a estas alturas?

–Seguir como hasta ahora. Ir a por los partidos, pero siendo conscientes de que habrá mucho nerviosismo y jugar con calma para saber afrontar los partidos.

–¿Qué rival le preocupa más?

–Me preocupo por lo que hagamos nosotros. Si hacemos bien las cosas bien, entraremos en el play-off.

–¿Es el Oviedo el equipo más en forma?

–No lo sé, pero estamos en una buena dinámica y nos situamos donde queríamos. Hay que demostrar que queremos estar ahí.

–¿Hay un punto más de convicción ahora?

–Hemos dado un paso adelante, estamos más convencidos, sobre todo fuera de casa. La victoria de Cartagena fue clave, por cómo se dio y porque fue ante un rival directo. Y parece que desde entonces hay menos equipos en la pelea por estar en la promoción.

–¿Se esperaba este nivel en la plantilla del Oviedo?

–Hemos hecho un buen grupo, incluso la gente que está jugando menos cuando participa lo hace con un gran nivel. Los que no juegan apoyan siempre, entrenan bien, y eso a la larga se nota.

–Oposita al Pichichi. ¿Le da importancia? ¿Le hace ilusión?

–No me lo he planteado, no lo tengo como meta. Pero luchar por ello es bonito y significaría seguramente que el equipo está luchando por su objetivo. Que marque es una buena señal.

–¿Qué le da el Oviedo que no le dieron en otros destinos anteriores?

–Es un compendio de muchas cosas. Los compañeros confían en mí, me buscan, y tengo la confianza del míster, del club, de la afición… Desde el principio han funcionado las cosas.

–¿Qué recuerda del derbi de la primera vuelta?

–Fue una experiencia muy bonita, por el ambiente que fue precioso, por cómo nos recibió la afición, por la tensión… Son esos partidos que sientes un gusanito en la barriga, esos que siempre recordarás. Pero también queda el amargor de que se nos escapara la victoria al final.

–Tuvo una oportunidad con el 1-0, un zurdazo arriba…

–Sí, tampoco le di más vueltas. La vida de los delanteros es así, tienes que tener la cabeza limpia para meter la siguiente. De todo se aprende.

–¿No le da nunca vueltas al partido?

–Bueno… Si fallas cuatro o cinco y te salen las cosas mal… Es inevitable. Pero ya le digo que todo sirve para aprender y para mejorar.

–¿Le creó ansiedad los dos penaltis fallados?

–No, me lo tomé con tranquilidad. No cambié nada. He tirado 21 penaltis en el fútbol profesional y he fallado cuatro. Coincide que este año fueron dos. Cuantos más tires, más fácil es para los porteros rivales porque te tienen estudiado. En Lugo, por ejemplo, Whalley, que jugó conmigo en el Zaragoza, me confesó al final del partido que había estudiado mis penaltis y que sabía que podía ir por ahí. Y luego tuvo el valor de aguantar en el primer lanzamiento.

–¿Se esperaba este bajón del Sporting?

–No, empezaron muy bien, tienen una plantilla interesante, pero es que Segunda es tan igualada que como entres en una mala dinámica es complicado sacar la cabeza. Ahora parece que están más tranquilos, a ver si podemos ganarles y complicarles las cosas.

–Se las verá con Babin…

–Ya me he enfrentado a él en varias ocasiones. Un central duro, en la línea de los que te tocan en Segunda.

–¿Qué le parece Djuka?

–Un buen goleador, un delantero que tira buenos desmarques y finaliza muy bien.

–Echará de menos a la afición azul en El Molinón…

–A todos nos gustaría que estuvieran con nosotros, pero no podrá ser. Pero los vamos a sentir bien cerca porque nos apoyan y sabemos cómo desean ganar este partido.

–¿Cuál es la clave para ganar el derbi?

–Competir como hasta ahora, estar juntos y unidos.

–Si es un 0-1 con gol de Bastón, ¿cómo lo celebra?

–¡Se lo firmo ahora mismo! Pues creo que sería algo espontáneo, nunca pienso las celebraciones, lo hago para mis hijos. He marcado muchos goles en mi carrera, pero este sería un gol diferente.

–Antes de cada partido llama a su padre.

–Sí. Después de que el míster dé la charla, salimos a ver el campo y ahí suelo llamarle. Les pregunto qué tal están y ellos me desean suerte. Hablo todos los días con mis padres, por las noches normalmente.

–¿Padre y terapeuta?

–Es un padre. Están para dar cariño y tranquilidad

–¿Y a partir del 30 de junio?

–Tengo contrato y estoy super a gusto, muy contento aquí. Ojalá pueda cumplir muchos años en el Oviedo. Pero el fútbol es impredecible, llevo un ritmo de un año en cada equipo. Eso sí, Oviedo es de los sitios que más contento he estado en toda mi carrera.

–¿Pesa la familia en la decisión?

–Sí, claro, ya pesó en el mercado de invierno. Lo bien que estaba mi familia en Oviedo influyó, claro. Y cómo estaba el equipo, también, porque veía que podíamos luchar por todo. Por eso me quedé. Espero no haberme equivocado.