Todas las claves del entrenador del Oviedo a horas del derbi: "Es una pena que haya rencillas"

En tiempos de enfrentamientos, lo fácil es ser populista. Ziganda, entrenador del Oviedo, podría haberlo sido. Podría haber dicho ayer que al enemigo ni agua, que no quiere saber nada del Sporting y que ese equipo tan lejano -28 kilómetros- le suena a chino mandarín. Pero no lo hizo. El navarro rompió el hielo de la guerra fría y, a falta de saber si su mensaje cala en los despachos, llamó alto y claro al sosiego y a la paz entre el Oviedo y el Sporting después de una semana convulsa, con las relaciones tocadas –otra vez– después de la negativa rojiblanca a enviar entradas a la afición rival.

“Es una pena que haya estas rencillas y estos desencuentros: es un poco un sinsentido. Es un partido de alto riesgo, ha habido altercados hace unos años, pero también percibo que la rivalidad es lo más bonito que hay. Cada equipo defiende su club y sus valores. Hay una rivalidad sana y familiar. Pueblos que unos son del Sporting y otros del Oviedo. En los colegios, en las familias… No hay nada más bonito que eso. No poder disfrutarlo y vivirlo juntos, cada uno defendiendo sus colores. Es una pena que no se sepa afrontar de otra manera. Es un sinsentido, todos tenemos razones, pero alguien tiene que parar y llevarlo de otra manera. Sería un gran ejemplo y lo mejor para todos”, dijo el Cuco, sonriente y en un buen momento personal, como el mismo admitió.

“Cuando uno gana está más contento, claro, pero no me pongo a contar chistes porque no soy ‘salao’. Tampoco me vengo arriba porque las cosas salgan bien ni me vengo abajo en la derrota. No es la mejor manera de sacar lo bueno del equipo y de mí”.

Y luego siguió con el derbi. El Cuco hizo memoria y retrocedió solo unos meses, al partido de ida. “Se me quedó una imagen en la retina: aficionados del Sporting levantándose y celebrando el gol. Eso está bien para ellos, que puedan celebrar un gol en el Tartiere. Yo entiendo un derbi así, con cada uno defendiendo lo suyo. Lo normal sería poder vivirlo así. Esto hay que reconducirlo antes que pronto”, recalcó el técnico azul, que mañana en El Molinón vivirá su quinto derbi. Hasta ahora, tres victorias y un empate. El míster derbi. “Ha coincidido así… A ver si somos capaces de mantener esta racha. Este derbi será un partido nuevo y será diferente. Los anteriores están olvidados, aunque nos llevamos un disgusto en la ida”, aseguró.

Ziganda, como ya hizo después del partido ante el Leganés, asegura tener claro que el derbi es otra cosa. No es un partido más. Ayer, en un soleado El Requexón, volvió a repetirlo. “Uno se contagia del entorno y por mucho que se quiera abstraer es imposible que no le llegue todo lo que se vive desde fuera: esa intensidad y las polémicas que se suscitan. Es imposible que no te llegue nada. Todos tenemos un bicho especial dentro del estómago y tenemos muchas ganas de hacer un gran partido y darle una alegría a nuestra gente”.

Sabe Ziganda que en el momento actual del equipo azul, nada mejor que ofrecerle a la hinchada una victoria ante el eterno rival. El reto de la semana, tras la visita del máximo accionista, ha sido controlar la euforia. “No soy capaz de percibirlo (el exceso de euforia). Igual desde fuera no es la misma forma de afrontarlo, pero nosotros lo tenemos bien claro. La muestra es sentir lo que nos reclama nuestra gente. Tenemos que hacer un buen partido y hay que jugarlo de una manera especial. Somos afortunados de jugar este derbi y tener la posibilidad de sacarlo adelante. Eso no tiene precio, son experiencias para toda la vida. El Molinón es un magnífico escenario para dar una alegría a los nuestros”.

En lo deportivo, Ziganda ocultó sus cartas y tiró de farol. Dijo que tenía claro el sustituto del sancionado Costas, aunque no aseguró si es Tarín. También admitió la posibilidad de jugar con trivote: “Es una posibilidad. O no…”, sentenció, bromista.

Sobre el eterno rival, el navarro dijo que “estarán motivados, excitados. Empezaron muy bien el año y tendrán ganas de dar una alegría a su afición. Será igualado, no muy abierto, aunque estas cosas luego no salen como se prevén. Gallego tiene un estilo y Martí otro. Luego hay otras connotaciones. El aspecto motivacional influye más que el técnico. Tenemos plena confianza en nuestros jugadores y el Sporting intentará hacer su mejor partido, pero nosotros también”, finalizó el Cuco, optimista, pero no eufórico.