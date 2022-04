Los ánimos siguen caldeados después del derbi asturiano, que acabó en victoria azul (0-1) y trifulca final, con agresión incluida a Femenías, portero del Oviedo, por parte de jugadores del Sporting. El presidente azul, Jorge Menéndez Vallina, calificó la agresión a Femenías de "vergonzosa y definición de impotencia, mala educación y no saber perder", escribió el máximo mandatario azul en sus redes sociales al finalizar el partido. Hoy, Vallina ha vuelto a mostrar su malestar contestando en esta ocasión a unas declaraciones de Babín, central del Sporting.

"Han querido celebrar la victoria delante de nuestro ultras y no lo aceptamos. Han ganado, no sé si es justo o injusto, pero que no se pasen tres pueblos", dijo el central nada más acabar el partido a las cámaras de Gol. Vallina contestó en twitter a esas declaraciones en estos términos. "Ah, ¿pero el Sporting tiene ultras? ¿el equipo del vicepresidente de la Liga? (en referencia a Javier Fernández, presidente del Sporting y vicepresidente de la patronal) ¿y un simple perro molesta? Pregunto sin ninguna acritud ni animo de polemizar. ¿Y los incidentes violentos de ayer (agresión a Femenías entre otros) tendrán castigo? Confío en que sí".