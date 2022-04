Femenías: “Nadie se puede sentir ofendido con mi celebración; Y hay imágenes que lo prueban”

Joan Femenías es el protagonista del Oviedo en su último triunfo en el derbi asturiano. Lo fue durante el partido con una parada decisiva ante Djuka, previa al gol del triunfo. Pero lo fue aún más cuando, al final del choque, una nube de futbolistas del Sporting le rodearon y agredieron cuando festejaba la victoria carbayona. Femenías se explaya en una extensa entrevista que mañana podrá leerse en LA NUEVA ESPAÑA, tanto en la edición física como en la web, sobre el derbi y el triste epílogo de una victoria celebrada con euforia por el oviedismo. Esto es un extracto de lo que podrá leerse mañana.

-¿Cómo empezó el jaleo?

-Cuando pita el árbitro, reacciono con alegría, con euforia. Doy saltos y miro para la parte de detrás de mi portería, donde hay aficionados del Oviedo que habían estado animándome en la segunda parte. La sensación que tenía es la que se confirma ahora que he visto los videos: celebro, salto, pero no falto al respeto nunca, no señalo a nadie. Nadie se puede sentir ofendido con mi celebración. Y hay imágenes que lo prueban.

-¿Qué piensa cuando se ve rodeado?

-Se ha hablado mucho de esa escena y quiero pasar página. Me da vergüenza verme ahí, en esa situación. Lo que sí tengo claro es que estoy orgulloso de mi reacción: no quise contribuir a una escena que representa nada bueno ni para el deporte ni para la sociedad. Lo que me da pena que desde según qué sitios se trate de justificar esa conducta y encima diciendo que hay una provocación mía, que no es verdad.

-Parece que le duele más que intenten justificarlo que la escena en sí…

-Me llama la atención ese intento de justificarlo con teóricas provocaciones. Entonces, cuando Messi se levanta la camiseta en el Bernabeu que vayan todos los jugadores del Madrid a por Messi, ¿no? Lo que pasó es injustificable. Que haya rivalidad, pero no se puede pasar nunca a la violencia. Nunca.