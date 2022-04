El Oviedo se entrenó esta mañana en El Requexón pensando en el Alcorcón, al que se enfrenta el domingo a las 14.00 horas. Antes de la sesión, el lateral carbayón Pierre Cornud valoró la actualidad del equipo y analizó las sanciones a los jugadores del Sporting por la agresión a Femenías y los incidentes del derbi.

¿Cómo está el equipo?

“Estamos pensando en Alcorcón, en ir ahí y en hacer lo máximo. Estamos muy enchufados y preparándonos para este domingo”.

Las sanciones al Sporting

“Las sanciones…Todo el mundo las vio, ya ha pasado, no podemos hacer nada y el partido de Gijón ya pasó. Estamos en otras cosas, pensamos en Alcorcón. Nos da igual. Lo importante es ganar en Alcorcón”.

La fiabilidad defensiva

“Es muy importante y no es fácil mantener la portería a cero. Estamos en una buena dinámica y hay que intentar ser fuertes. Luego, saldrán las cosas o no”.

¿Ante el Sporting jugó su mejor partido?

“No sé si fue el mejor, pero era importante y a lo mejor se notó un poco más. No diría que es mi mejor encuentro. Estoy bien, tuve problemillas hace unos meses y ahora me siento bien. Me he recuperado”.

La clave del final de Liga

“Creo que entramos en un tramo final donde hay que estar en forma y mentalmente bien. Los partidos son más importantes y cada punto cuenta. Hay que estar bien”.