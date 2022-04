Más que un entrenador, un embajador: Ziganda, líder más allá del banquillo

No es tan extraño encontrarse con su afilada figura por la senda de Fuso, donde avanza a ritmos alegres, zancada larga. A 4’20’’ o 4’30’’ el kilómetro. “Voy rápido para que la gente no me diga: ¡Ziganda pon a este!”, suele comentar de forma distendida. José Ángel Ziganda es el hombre moda en Oviedo. Porque tiene al equipo sexto, claro, principal motivo para que la gente le aplauda. Pero también por las formas, por su educación y saber estar. Nunca se le ha cogido en un renuncio. Su última actuación alabada, dentro del club y por el oviedismo, fue la rueda de prensa que ofreció en El Molinón, aún con las pulsaciones por las nubes, en la que aportó el punto de cordura y equilibrio a un epílogo vergonzoso, con agresión a uno de sus futbolistas incluida. Pero el Cuco ejecutó la lectura más caballerosa del día. Más que un técnico, Ziganda se erige en portavoz del Real Oviedo. En su mejor embajador.

“No le escucharás nunca hablar mal de nada ni nadie del club. Ni en privado, ni siquiera con la gente que tiene confianza”. Una persona de su círculo más cercano recita una de las claves por la que el Cuco es tan respetado en la entidad azul. Su trabajo está expuesto a los resultados, por eso tiene defensores y críticos de su labor como técnico. Sus valores, sin embargo, nunca han sido cuestionados. Lo demostró en El Molinón como ya había hecho en otros capítulos. Siempre en su sitio. Hay otro que tuvo repercusión y que en el club siempre subrayan para destacar su mano izquierda. Su forma de salir al paso cuando Saúl Berjón, con 1-3 para el Burgos, le dijo al pasar a su lado: “¿Quieres mi camiseta?”. Tras el feo gesto, y rumiando una derrota que le dejaba tocado, el Cuco respondió en la sala de prensa con un “Berjón ha hecho un partidazo; es un jugador de Primera”. Él acepta el rol de portavoz con resignación. Hombre de fútbol, enamorado del juego, dicen que le interesa poco o nada todo lo que no tenga que ver con el deporte. Con el espíritu del balón. Pero el especial funcionamiento del Oviedo, con diferentes áreas de poder, control a distancia desde México y largos periodos de ausencia institucional ante los medios, le ha obligado a involucrarse aún más. Lo acepta porque es feliz con su trabajo. Y está encantado, además, en Oviedo. La ciudad acompaña a una experiencia de la ya ha repetido en varias ocasiones estar disfrutando. Incluso cuando pierde. También su familia, que le acompaña en la aventura. El Cuco vive en el centro, cerca de Cortefiel, con su esposa Rebeca y la pequeña de sus hijas, June, que cursa segundo de Bachiller en el colegio San Ignacio. Fue su amigo Paco Fernández, exjugador del Oviedo y entrenador del Liga Nacional, el que le recomendó el colegio. Paco había entrenado al equipo regional del centro escolar. Y en la familia están encantados con el colegio. La hija mayor, Ariane, estudia fuera. Su pasión por la profesión no le deja mucho tiempo libre. Y el que tiene, se dirige al fútbol. Apasionado de la Premier, la destitución de Marcelo Bielsa hace algunas semanas le ha dejado sin una de sus citas del fin de semana: dicen que no se perdía partido del Leeds United. Al margen del fútbol, le gusta seguir las pruebas ciclistas más importantes. Y hay otro deporte que le llama: la pelota vasca. En algún que otro viaje con el equipo le han visto enganchado a partidos de pelota desde su móvil. El trabajo le absorbe, de ahí las horas dedicadas en El Requexón. Pero también encuentra su válvula de escape. Y está en el deporte, cómo no. Ziganda conserva la misma figura alargada de su etapa como futbolista. Incluso pesa menos que de profesional. En ello tiene mucho que ver sus sesiones intensas de deporte. Le acompaña en esas aventuras Alberto Martínez, preparador físico de la primera plantilla del Oviedo, que actúa en esos entrenamientos desde una doble vertiente: preparador personal y confesor. Suelen salir un par de días a la semana a correr por la senda de Fuso. Los entrenamientos van desde los 10 a los 12 kilómetros, siempre en tiempos veloces. Otro par de días a la semana, la pareja coge la bici de carretera. El día de descanso, siempre, además de alguna que otra sesión de tarde ahora que la luz permite más horas de pedaleo. Las etapas, de entre 70 y 90 kilómetros, son exigentes. Su condición le permite afrontar los puertos más escarpados del panorama asturiano. El año pasado conquistó el Gamoniteiru. Para este año, cuentan que se ha puesto otro objetivo ambicioso: El Angliru. Otra de las pasiones del técnico, el golf, no encuentra mucha continuidad en Oviedo. Exige demasiado tiempo para un hombre ocupado como él. A pesar de su inactividad, mantiene su hándicap bajo. “No tiene dobleces, es lo que se ve. Ni vende humo. A veces incluso se pasa de sincero”, comentan desde su entorno. No son muchos los que han accedido a él en los casi tres años que lleva en Oviedo. Entre sus próximos, dos exjugadores del Oviedo. Además de Paco, con el que hizo la mili cuando tenían 18 años, también tiene amistad con Luis Manuel. Así es Ziganda, el hombre que dirige la nave del Oviedo con la firme intención de tocar tierra firme de play-off. Y que desdobla su labor como una especie de embajador del Oviedo, un club sometido de forma extrema a las emociones, con una ruidosa masa social que vive su pasión azul en los extremos. En ese escenario, el Cuco aporta equilibrio. Es la balanza. Afronta la recta final de su trabajo sin saber qué será de su futuro a partir de junio. Pero con las mismas dosis de coherencia de siempre.