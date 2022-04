El Oviedo pide “prudencia” al filial si sube en Mareo para evitar más tensión

En el Oviedo hay una orden: “prudencia en Mareo”. El club azul ha pedido mesura a la plantilla del Vetusta, que este domingo (18.00 horas) podría ascender a Segunda RFEF en las instalaciones rojiblancas. A los azules les basta un empate y el destino ha querido que el llamado “miniderbi” se juegue solo una semana después que el Sporting-Oviedo (0-1), que acabó con una tangana general y una agresión al portero azul Femenías por parte de jugadores del Sporting.

Los ánimos están caldeados y desde el bando carbayón no quieren un solo desliz que pueda prender aún más la mecha entre las dos instituciones deportivas más importantes de Asturias. Por eso, dirigentes del club han hecho saber a los jugadores del Vetusta que deben comportarse con clase y elegancia pase lo que pase en Mareo. Especialmente si se da un resultado favorable a los intereses azules y la consecuente celebración de un ascenso muy esperado.

La dirección deportiva, encabezada por Rubén Reyes, ha estado en contacto con la plantilla en los últimos días para hacerle saber el sentir del club respecto a su comportamiento, que no dudan será el adecuado. No obstante, no es un simple aviso: los jugadores ya saben que un mal gesto podría conllevar una sanción disciplinaria.

En el Oviedo se entiende que los jugadores de la primera plantilla cumplieron con creces en El Molinón y supieron administrar la victoria con elegancia, representando con saber estar al equipo azul. Por eso ahora los dirigentes, conscientes de la tensión, quieren controlar cada detalle.

De ahí las reuniones celebradas a lo largo de esta semana. La doctrina a seguir es que los canteranos deben dar exactamente el mismo ejemplo que dieron los mayores. En lo deportivo, el Vetusta buscará volver a la senda de las victorias ante su máximo rival, ya que los azules cayeron (1-2) en el partido de la primera vuelta disputado en El Requexón.