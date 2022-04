Razones para creer en el ascenso del Oviedo: claro que se puede

Pasados los días, ya completamente en frío, da la sensación que para el Oviedo el derbi asturiano (0-1) ha sido algo así como una parada en un largo viaje. Salirse del carril que lleva al play-off, recargar energías y seguir en el camino que hace un tiempo parecía imposible y ahora se ve factible: las eliminatorias de ascenso. “Sí, se puede”, coreó la afición tras el duelo. Lo mismo piensa ya parte de la cúpula del club, escéptica de un tiempo a esta parte e ilusionada ahora con el rumbo del equipo, el mejor de Segunda en el último mes y medio. La plantilla, el club y la afición se agarran a varias evidencias.

Una seguridad defensiva que no se veía desde hacía tiempo. Si los buenos equipos se construyen desde atrás, el Oviedo va en buen camino. Dos datos demuestran la fortaleza defensiva de los azules. El primero, que rompe una tendencia de años anteriores, es que el conjunto azul es un especialista en dejar la portería a cero. Hacerle un gol es un quebradero de cabeza para el rival. Se vio en Gijón, pero también ante el Leganés, ante el Fuenlabrada, ante el Valladolid... Se vio, exactamente, un total de catorce veces. Únicamente el Huesca deja más la puerta a cero que el Oviedo: 16 veces. Además, el conjunto carbayón está en la zona noble de las defensas de Segunda. Encaja 33 goles: únicamente al Almería (32) y al Tenerife (31) le meten menos.

Eficacia ofensiva, con el “pichichi” y uno de los máximos asistentes. Cierto es que el Oviedo no destaca por ser un conjunto especialmente goleador: 45 tantos, el 9º en el ranking. Aunque hay un matiz: es de los equipos que mejor aprovechan sus oportunidades. El dato al que se agarra el equipo azul mira hacia la efectividad. El Oviedo tiene un porcentaje del 15% en ese apartado, midiendo diferentes baremos. Solo Cartagena (16,61%) y Girona (16,56%) aprovechan más sus oportunidades. Un ejemplo de esta efectividad se vio en El Molinón, con el Oviedo esperando su momento y aprovechando la mínima rendija. Así llegó el gol de la victoria. Para tener ese porcentaje ayudan los actores. El Oviedo tiene a Bastón, máximo goleador de Segunda con 18 tantos. También a Borja Sánchez, uno de los máximos asistentes con siete pases de gol.

Toda la plantilla disponible para el tramo más exigente. Mérito de Ziganda es haber logrado tener a casi toda la plantilla enchufada. Pero no solo se trata de eso. Todos los jugadores del Oviedo están físicamente disponibles. No hay bajas en la enfermería. Un asunto clave para el camino que lleva al play-off. Un puesto en el once se paga muy caro y la competencia sana, creen en el club, es fruto de la buena plantilla que se ha confeccionado.

Un calendario asequible. El Oviedo tiene por delante un calendario benévolo. Al menos, a priori. El camino pos derbi empieza en Alcorcón este domingo ante un rival descendido. Mirandés, Málaga, Zaragoza, Las Palmas e Ibiza son el resto de rivales. Los canarios son rivales directos. El resto podrían no tener nada en juego.

El vestuario se olvida del Sporting y se centra en el play-off. La plantilla del Oviedo apuesta por centrarse en los partidos que llevan y olvidar la polémica en torno al derbi asturiano. Así lo dijo ayer Cornud que, preguntado por las sanciones por los incidentes, declaró: “nos da igual, estamos a otras cosas y pensamos en el Alcorcón”.