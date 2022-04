El técnico del Oviedo, el Cuco Ziganda, valoró esta mañana la actualidad del equipo azul a solos dos días del duelo ante el Alcorcón después de ganar el derbi ante el Sporting. El navarro quiere rebajar la euforia de la afición, al son del buen momento del equipo, que está en play-off de ascenso.

La plantilla disponible

“Jirka está con un proceso gripal durante esta semana, tiene algo de fiebre y quitando esa contingencia el resto está en perfectas condiciones. Estamos bien”.

¿Hay que controlar el exceso de euforia?

“Después de ganar el derbi…Sabemos como se vive esa semana y la tensión que hay. No era un partido más, hay mucha intensidad y nervio. Una vez que pasa el partido, al que consigue el objetivo parece que se le endulza todo. Parece que has cumplido y puedes bajar la guardia. Estamos todos en ello. Yo incluido. Una vez ha pasado el derbi tenemos que centrarnos en la Liga. Los puntos son los mismos en los otros partidos. Tenemos que hacer un esfuerzo de seguir igual de firmes, con la misma mentalidad y por supuesto como salimos en El Molinón. En cuanto a motivación, a campo y ambiente será parecido al de Cartagena”.

Lo que le queda al Oviedo

“A ver, a ver…Todavía quedan seis partidos, hay que jugarlos y liquidarlos. Uno se contagia del ambiente que hay, vamos sacando los partidos y damos buena sensación, de bloque que sabe lo que quiere y confiado en lo que está haciendo. Es importante en el día a día, pero no hemos hecho absolutamente nada. Sabemos cómo cambia esto de una semana a otra. Surge una chispa, un equipo va para arriba, y al revés, y te vas para abajo. Tenemos que ser firmes y salir a los partidos como lo estamos haciendo. Luego, veremos como acaba. Pero hasta que no acabe sirve de poco endulzarse los oídos. Tenemos que darle continuidad”.

El Alcorcón, próximo rival

“El Alcorcón está pagando los resultados de la primera vuelta, pero se están comportando de una manera digna y profesional. Así lo corroboran los últimos partidos, han ganado dos, han empatado dos y perdieron otros dos. Para nada espero un partido fácil, sino todo lo contrario. Están jugando independientemente de la clasificación y juegan con mucha tranquilidad, peleando todos los partidos y haciendo las cosas bien. Están siendo un equipo más de la categoría, pero arrastran los resultados de la primera vuelta”.

¿Tarín o Costas?

“Sí, es una complicación positiva y voy a ser injusto haga lo que haga. Tarín hizo un gran partido, pero sabemos el nivel que ha dado Costas en toda la competición. El que salga será de plenas garantías. Siendo sentimental, el que no juegue se quedará algo más tocado. Dirá: ¿Por qué yo? Para eso soy entrenador y son decisiones que tengo que tomar. Por mi parte, tranquilidad. El que lo haga lo hará bien”.

La clave para los últimos partidos

“La clave…No pensar mucho, solo en el siguiente partido y en qué cosas hacemos bien y cuáles podemos mejorar. Centrarnos en el día a día. A partir de ahí, que el grupo se mantenga unido, firme y persistente. La clasificación nos pondrá donde merezcamos. No hay que mirar a largo plazo, si no en el día a día”.

Los festejos en el Tartiere tras el derbi

“Me sorprendió la gente que nos estaba esperando, pero el sentimiento es grande. Fue una pena cómo acabó todo, que lo penaliza. No se habla más del partido, que fue un partidazo. Incluso en las gradas, que hay cuatro cafres, sí, pero en cualquiera de los dos lados. Fueron pocos nuestros, pero se comportaron bien. Hay que normalizar lo máximo posible un derbi que se vive con la máxima ilusión. Estoy sorprendidísimo, pero muy orgulloso de poder vivirlo y jugarlo. Todo esto lleva a que la afición esté contenta y nos esperase. Uno se siente orgulloso. A mí me gusta pararme y que esto no nos, pero los jugadores son jóvenes y quieren disfrutarlo. Quieren ser futbolistas en el campo y aficionados fuera. Somos unos afortunados por poder vivirlo, pero es importante que pasemos página del derbi. Es lo que nos toca a todos”.

Mier u Obeng

“No es reforzar, el cambio más significativo es el de Obeng o Mier. Cada uno nos da diferentes cosas. Con Samu tenemos más gente en el área y también podemos salir a la contra. Mier nos da una figura intermedia, que puede sumarse al área y también tener balón”.