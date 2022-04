Las relaciones entre el Sporting y el Oviedo no pasan por su mejor momento tras los incidentes del derbi y la agresión a Femenías y prueba de ello es el último desacuerdo debido al Sporting B-Vetusta, que se juega mañana en Mareo. El filial azul puede salir campeón y ascender a Segunda RFEF si gana en ese encuentro y en los últimos días ha habido tiranteces entre los dos clubes debido al reparto de entradas protocolarias para el partido, destinadas a los familiares de los jugadores azules.

En Mareo habrá unas 1.000 personas y no se venderán tickets, ya que los asistentes serán en su mayoría socios del Sporting. El club rojiblanco confirmó ayer al Oviedo que le enviará 25 entradas para los familiares de los jugadores y las tiranteces entre las dos entidades se deben a un desacuerdo en los tiempos de solicitud de dichas entradas. El club azul dice que a principios de semana el delegado del Vetusta, Jon Carrera, se puso en contacto con su homólogo rojiblanco para saber la disponibilidad de dichas entradas. El Oviedo sostiene que el Sporting se comprometió a dar una respuesta, de la que no supo nada más hasta ayer, después de que varios aficionados azules criticasen al club rojiblanco a través de las redes sociales, entendiendo que no habría tickets.

El Sporting, por su parte, explica que recibió la llamada de Jon Carrera, contestándole afirmativamente a enviar las entradas. Según dice el club rojiblanco, lo único que se le indicó al delegado es que el club debía hacerlo a través de los cauces habituales. El Sporting insiste en que entiende perfectamente que los jugadores del Vetusta quieran que sus familiares estén en Mareo y que la intención siempre fue mandar entradas, pero que sin embargo fue el Oviedo el que no las pidió en tiempo y forma hasta ayer, después de las críticas suscitadas. Finalmente, hay acuerdo: 25 entradas para los familiares del Vetusta.