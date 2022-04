El último héroe azul cree en el Oviedo: “Si siguen así, ascienden”

De aquello han pasado casi siete años. Un total de 2.519 días. Él todavía recuerda ese cabezazo que cambió todo en El Carranza ante el Cádiz. “Aquello fue impresionante. Cada vez que lo pienso se me ponen los pelos de punta. El club llevaba demasiado tiempo esperándolo y la gente tenía ganas de poder celebrar algo. El siguiente paso es conseguir el ascenso a Primera”. El que habla es David Fernández, el último héroe azul. Su recordado testarazo llevó al Oviedo de vuelta al fútbol profesional en una tarde de mayo de 2015. Habían pasado 13 años. La época del barro. Las circunstancias son diferentes, pero las ganas de festejar siguen intactas.

David ya no podrá hacerlo con el Oviedo. Es central del Alcorcón desde que dejó el Oviedo, en el verano de 2017. Mañana ambos equipos se enfrentan y solo el Oviedo se juega el futuro: los alfareros ya están matemáticamente descendidos. “Si soy sincero, se veía venir (el descenso). Hemos tenido tiempo para asimilarlo, pero cuando se hace oficial es muy duro. Ante el Oviedo saldremos a competir con ganas”, explica el central antes de entrar en faena a analizar a su exequipo. Es una voz autorizada: fue capitán azul y su imagen celebrando el ascenso está en la retina del oviedismo.

“Sinceramente, veo al equipo fenomenal. La clave está en que los jugadores tienen confianza, y eso es fundamental para afrontar los últimos partidos”. David jugó con el Oviedo las dos primeras temporadas en Segunda División. La tendencia fue parecida: el equipo apuntó a la promoción casi todo el año y se cayó al final. Ahora parece ser al revés: después de meses al acecho, el equipo del Cuco ha conseguido su mejor versión en el tramo final.

“La categoría es durísima, cuando yo estaba en el Oviedo pinchamos al final. Nos caímos en el último mes y medio. Ahora es distinto, porque llegan enchufados. Creo que la clave es que la plantilla se abstraiga de la euforia que pueda existir en la ciudad. Quedan seis partidos y tienen que afrontarlos con confianza, pero sin que se les vuelta en contra. Yo creo mucho en el Oviedo. Si siguen así, pueden ascender”, explica David, que admite tener información privilegiada sobre lo que sucede en el Oviedo. “De mi época solo queda Christian, aunque Lucas también subía mucho con nosotros. Pero tengo mucha amistad con Sangalli y con otra gente del club, estoy al día y desde la distancia me alegro mucho de cómo les va. Ascender a Primera sería tremendo para el Oviedo, sobre todo por la historia del club y por cómo lo vive la ciudad. Todos los oviedistas lo esperamos”.

El central alfarero, de 37 años, no despide la charla sin analizar lo sucedido en el pasado derbi. El madrileño fue compañero en el Oviedo de Christian Rivera, que agredió a Femenías. “La imagen me pareció muy triste y lamentable. Creo que el Oviedo lo celebró de forma correcta. Hay que saber perder”, sentencia David, que no sabe dónde jugará el año que viene, “acabo contrato este año y me pilla con una edad”, pero sí sabe a qué equipo quiere ver jugar en Primera División. “A mi Oviedo, por supuesto”.

El Alcorcón, con sabor oviedista

El Alcorcón, rival mañana el Oviedo en el estadio de Santo Domingo (14.00 horas) tiene varios exjugadores azules en su plantilla. Además de David Fernández, también está Carlos Hernández, que dejó el club azul el pasado verano. Borja Valle, que estuvo en el equipo azul en dos etapas diferentes, también está en el Alcorcón tras llegar en el mercado de invierno. Hay otra conexión azul, la de Óscar Rivas, que es el hijo de Antonio Rivas, exjugador del Oviedo y actual director de la cantera oviedista. Rivas hijo renovó con el Alcorcón en los últimos días. En Santo Domingo, que vivirá un gran ambiente oviedista, ya hay mucho azul.