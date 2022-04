Ziganda:

José Ángel Ziganda trató de rebajar la euforia desatada tras el triunfo agónico del Oviedo en Alcorcón para analizar la situación del equipo, que acaricia el play-off de ascenso.

Análisis del partido

“No estábamos cómodos, había mucha igualdad y no le cogimos el tino al partido. Nos animamos con el gol de Matheus, a partir de ahí empujamos y a base de fe y casta. Hubo más de eso que de fútbol. En estos momentos, el Alcorcón no es para nada el peor equipo de Segunda. No hemos estado bien, pero nos tenemos que quedar con el triunfo. En otros partidos estuvimos mejor y no lo sacamos. No hemos estado bien, lo bueno es que en diferentes escenarios con marcador a favor, fuera a casa. Son resultados a los que hay que agarrarse. Estoy contento, han sumado los que han entrado. Por suerte para el entrenador y para el club tenemos una plantilla muy comprometida y responsable. Es la mayor alegría que me llevo”.

Las bajas

“Lo de Brugman fue el sábado, esperábamos contar con él aunque tenía molestias. No estaba cómodo y pensamos que no es mucho, es muscular y no queríamos arriesgar. Lucas parecido, no queremos perder a nadie y era una oportunidad para meter a Carlos. Lo de Tarín ha sido por premiar a uno que lo estaba haciendo bien”.

Lo que queda

“No es fácil, lo dije el otro día y la clave es mirar el siguiente partido. Ganando se prepara de otra manera, pero con la máxima seriedad y sin dejarnos llevar. Tenemos que estar contentos de la racha que llevamos, pero su partido es buenísimo. Si no estamos bien, cuesta muchísimo. Somos uno más de la categoría”.

“No hago números, el único mensaje que hay en el vestuario es ir al quinto. No hay que pararse ni mirar quién está atrás. Es el único mensaje. Tenemos que trabajar y trabajar. En el último partido de Liga podremos ver si conseguimos el objetivo. Tenemos que ir a por el quinto”.

Los cambios y la celebración

“Montiel, Pombo y Rama son jugadores con un toque especial, a veces son individualistas y anárquicos, pero tienen ese toque. Han sido fundamentales y nos ha venido bien, una vez que se ha roto el partido son jugadores que pueden aprovechar los espacios”

“La previa de un partido u otro no es la misma, pero lo que hay dentro sí. La victoria era importantísima y lo hemos celebrado mucho fuera y en el vestuario”