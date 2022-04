El Oviedo volvió esta mañana a los entrenamientos tras ganar el domingo al Alcorcón (1-2) y Matheus, autor del primer gol carbayón, valoró la actualidad del equipo azul. El delantero brasileño salió en la segunda mitad y consiguió empatar. Luego Rama anotó el gol de la victoria. Estas fueron las declaraciones del brasileño.

Análisis de la victoria y del momento de la temporada

“Estamos muy contentos por la victoria, la quinta consecutiva. Vamos a por más. Estamos en una buena racha y hay que aprovecharlo. Cuando estábamos más abajo, siempre mirábamos arriba. Ahora tenemos que seguir haciendo lo mismo. Es normal mirar lo de atrás, pero nuestra mentalidad es arriba. Siempre”.

El gol

“A nivel personal es muy importante. He estado trabajando todo este tiempo, otros partidos anteriores estuve cerca de marcar, pero no fue posible. Estoy muy contento. En los minutos hay que dar lo máximo. Yo entré y vi que estaba mano a mano con el central, tenía la jugada calculada. Me fui para afuera y golpeé cayendo. Ese gol me quitó un peso, necesitaba marcar ya por algo personal. Fue un momento muy feliz”.

¿Se celebró más que el derbi?

“El derbi es especial por la rivalidad, pero son tres puntos. El triunfo es igual. Queremos pelear por nuestro objetivo”.

La mentalidad de los que menos juegan

“Yo trabajo y hago lo mismo. Un jugador siempre quiere más minutos, yo estoy agradecido y todos somos cumplidores. Tenemos que estar preparados, sobre todo para este último tramo. Tenemos una mentalidad de querer ganar y no siempre vas a jugar bien. Por eso del partido ante el Alcorcón me quedo con la victoria. Lo importante es ganar, aunque si ganas jugando bien, mucho mejor”.

El siguiente partido

“Ningún partido va a ser fácil. El Mirandés tiene un ataque bueno. Iremos a por el partido y a seguir la racha”.

El apoyo de la afición

“Nos dan un plus, en casa vamos a tener bastante gente e intentaremos celebrarlo con ellos”.