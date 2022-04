Hablan los héroes del ascenso del 72: “El Oviedo está muy bien, hay que creer”

Juan Manuel toma la palabra y retrocede cincuenta años. “Nos metieron solo 14 goles en 37 partidos”. Mendoza responde. “No, Juanín, fueron 19”. Juan Manuel duda, pero insiste. “Yo creo que fueron catorce. Lombardía, Carrete, Tensi y yo fuimos a Madrid a recoger el trofeo de equipo menos goleado. Los de ahora casi lo son”. La verdad del diálogo entre los dos jugadores del Oviedo la dice Mendoza. Fueron 19 goles en contra, ninguna derrota en casa y un ascenso final a Primera como la copa de un pino.

Eso fue en mayo de 1972 y hoy, en abril de 2022, hay algunas coincidencias. A saber: hace cincuenta años, el Oviedo llevaba siete temporadas consecutivas en Segunda División. Demasiado sin catar Primera para una hinchada muy exigente. En el 71 se rozó la tragedia: no hubo descenso de milagro tras una temporada horrorosa.

En el 72 se tocó el cielo con aquel ascenso decidido ante el Zaragoza. Hoy, el Oviedo, como entonces, también lleva siete temporadas consecutivas en Segunda. También está más cerca que nunca de conseguir un billete para jugar la promoción y, como los del 72, poder subir a Primera y poner patas arriba a una ciudad.

“Yo los veo muy bien, muy bien, pero no tiremos voladores, que quedan 18 puntos”, dice Javier Álvarez, asomado al balcón del Ayuntamiento de la ciudad junto a Vicente, Juan Manuel, Prieto, Mendoza y Manolín. Todos ascendieron con el Oviedo. Desde ese mirador, se sintieron héroes celebrando una proeza.

Reunidos con LA NUEVA ESPAÑA de testigo, analizan la temporada actual del equipo de Ziganda. Como en la afición, se respira optimismo. “El equipo está muy bien, hay que creer en ellos”, coinciden. “Los últimos partidos son fundamentales para que el equipo se haga fuerte”, dice Mendoza, un elegante centrocampista que jugó once partidos aquella temporada.

Vicente, mítico capitán que además es el presidente de la Asociación de Veteranos, llama a la calma. “A ver, a ver, están bien. Pero lo importante es que los jugadores no levanten mucho la voz, como están haciendo”. Hay un dato importante a tener en cuenta. La quinta del 72 consiguió seis victorias seguidas, un récord que solo logró el Oviedo tres veces en su historia. Si los del Cuco ganan al Mirandés, igualarán esa racha. Más motivos para creer. “Yo los veo jugando el play-off, pero hay que tener calma y seguir así”, dice Prieto, delantero, que apostilla: “Es importantísimo ganar hasta cuando juegas tan mal como en Alcorcón”. Y tanto, parece decir el resto. En el balcón está Manolín, portero suplente esa temporada. “Mi rival era Lombardía, o sea que imagínate. Sentado en el banquillo todo el año”.

Los veteranos tienen códigos que solo ellos entienden. Una especie de lenguaje propio. Lo ejemplifica Juan Manuel, aguerrido defensa, que señala a Javier, centrocampista, y dice: “A este una vez le hicimos un juicio en Valladolid”. Es real: los exjugadores simularon una vista en el hotel de concentración a las cuatro y media de la mañana. Javier había gastado una broma, escondiendo unos colchones, y merecía un castigo. Sistiaga era el fiscal. “Era culpable, lo íbamos a sentenciar a un baño de agua fría y nos pilló Toba (el entrenador)”, explica Juan Manuel. Se nota el buen rollo, como el que tienen ahora los de Ziganda. “Es importantísimo que haya unión en el grupo”, remarca Manolín. Lo cierto es que Javier es el blanco de las iras. “Javier, ¿tú cuántos goles metiste de cabeza?”, le pregunta Prieto. Y éste, inalterable, sonríe como hace 50 años, cuando aguantaba la misma broma. “¿De cabeza? La cabeza está para pensar”. Y así se van los veteranos, pensando en el ascenso y juntos a tomar un vino.

En la retina de aquella gloriosa temporada, una anécdota imborrable: la de Lombardía en Elche, en la última jornada de Liga. Los protagonistas prefieren no hablar mucho de aquel capítulo. En la penúltima jornada de Liga, al Oviedo necesitaba al menos un punto en el Tartiere ante el Zaragoza. Lo consiguió. Una semana después viajó a Elche sin nada en juego. Los visitantes, en cambio, necesitaban vencer para subir a Primera. El Oviedo no salió relajado, todo lo contrario. Y Lombardía, portero azul, paraba todo lo parable. En el Elche sospechaban que el Oviedo estaba primado por el Zaragoza y que el empate anterior estaba pactado. Los azules lo niegan y hablan de una prima en caso de quedar campeones.

El Elche, nervioso, ofreció dinero al Oviedo por dejarse ganar. Incluso la recaudación de la taquilla. La respuesta fue negativa. Y se intentó un engaño, fotografiado por Perfecto Arjones y llevado a cabo por el delegado local, Joaquín Vidal, que se acercó al área de Lombardía y le gritó: “¡Déjate marcar, Lombardía, que está todo arreglado!”. No había nada arreglado y no coló. “¡Vaya cómo corrimos ese día”, recuerda Mendoza, haciendo referencia a que la plantilla se fue a la carrera por el cabreo local, que no pudo subir a Primera. Los azules sí pudieron. Y ahora pueden otra vez.