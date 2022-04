José Ángel Ziganda atendió esta mañana a los medios para analizar las sensaciones de cara al choque ante el Mirandés del sábado, otra final por el play-off.

Tocados.

“Con Lucas nos hemos llevado un disgusto. Pensábamos que era una sobrecarga, no tenía molestias. No jugó por precaución en Alcorcón, pero después de una resonancia tiene una rotura en el sóleo”.

“Brugman tenía molestias, le hicimos una resonancia y no hay rotura. Dependerá de sus sensaciones para poder contar con él. Está mejor, pero tras el disgusto de Lucas somos precavidos. Y Borja está con gripe, con fiebre. A ver cómo está. Con Brugman y Borja esperamos contar”.

Alcorcón.

“No nos dio los mínimos ofensivos que tenemos, porque juguemos bien o mal tenemos profundidad por banda y generamos con poco, como hicimos los últimos 10. Pero los primeros 80, quitando una transición de Viti y otra en la izquierda, no generamos nada. No creamos incertidumbre en el rival. Y nosotros aunque no tengamos juego fluido, sí logramos un mínimo por banda. Eso eché en falta en Alcorcón”.

Segunda unidad.

“Son importantísimo para los objetivos. Contar con esa disposición y mentalidad de los que juegan menos, de todos, es básico. Aportan y cambian los resultados. También en El Molinón se modificó con los cambios. Los jugadores les da igual que salgan de inicio o 10 o 15 minutos. La convivencia y el respeto es máximo”.

¿Tarín o Costas?

“Es parecido a la semana pasada, los dos centrales me dan garantías. Contamos con todos porque los necesitamos. Podemos tener bajas y todos pueden jugar. Tarín ha cumplido y rendido a gran nivel. Y de Costas pienso lo mismo que siempre”.

Muchos rivales sin nada en juego.

“Los equipos sin objetivo clasificatorio parece que les puede faltar un punto de intensidad o concentración. Pero vemos partidos todas las semanas que dicen lo contrario, como el del Ibiza contra las Palmas. Desde los clubes se aprieta, no es lo mismo un puesto que otro por el tope salarial, es importante aunque no se viva la semana con la misma intensidad. Sabemos el rival que tenemos el sábado. Confianzas, las mínimas. Más precavidos que nunca”.

El Mirandés.

“Han cambiado la dinámica, los resultados, la confianza… De un tiempo a esta parte tiene una forma de trabajar que les da buenos resultados. Con un scouting interesante con gente joven, de futuro. También con alguno de experiencia. Es un compendio atractivo, interesante. Con Etxeberría muestran un punto más de confianza, esta es su versión mejor de la temporada”.

Montiel.

“Está siendo decisivo en las segundas partes y eso está jugando en su contra de cara a la titularidad. Tengo que pensar la manera que tengamos más posibilidades de ganar. La sensación es que cuando juega en la segunda parte resuelve los partidos. Está siendo determinante. Es de los futbolistas más decisivos. Él lo ve. Querrá jugar de inicio, claro, pero hay que mirar todo, las posibilidades del equipo, prever lo que puede pasar. La sensación es que nos da más posibilidades atractivas en la segunda parte. En Alcorcón o Cartagena se te complica el partido y dices ‘Joni, calienta que puedes se decisivo’. Lo bueno es que está siendo determinante. Y se le ve con qué ganas sale todos los días”.

La mejor racha.

“La diferencia ahora es que el equipo está siendo más maduro. Sabemos la historia reciente del club, sabemos cómo se han desarrollado los finales de temporada, lo hemos hablado y nos estamos adaptando muy bien a cada partido.Es por la madurez de la plantilla. No dejarte vencer por la dificultad y saber aguantar con ellos. En el último tercio estamos bien, hay que ver al final para sacar conclusiones. Hay que ponerle la guinda”.

La respuesta de la gente.

“Noto mucha ilusión, mucho. Se palpa. Cuando salgo a la calle sí noto que la gente está contenta, te lo dicen. Veo a la gente enganchada con el equipo. Y necesitada de alegrías. Es una buena señal, esa comunión es importante. Se vio el día de Leganés. Serán una gran ayuda el sábado”.