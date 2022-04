El bisturí: Las claves del Oviedo-Mirandés y los récords que han batido los azules

El Oviedo se aprovechó de la caraja que da el calorcito que ya llega y el haber cerrado la temporada con la que el Mirandés saltó al césped del Tartiere. En veinte minutos, los del Cuco se dieron cuenta de que los de Miranda estaban con las revoluciones bajo mínimos. Suele pasar cuando un equipo se juega algo –el Oviedo mucho– y el otro hace tiempo que se dedica a tachar días en el calendario para alcanzar la orilla de las vacaciones. Los de casa, arropados por un Tartiere mentalizado de lo que puede venir si nada se tuerce, salieron a morder, presionando al Mirandés en su propia área propia. Con o sin el aliento de un azul en el cogote, el balón le duraba poco a los Etxeberría, con errores de pretemporada. Y fue así como funcionó la conexión con origen en el banquillo Sangalli-Obeng, que había tenido otras antes que no supo resolver. Gol(es) y a seguir. Y así, el Cuco, cada vez más cerca de tener estatua por la zona de Milicias Nacionales, sigue rompiendo récords en su esprint hacia la promoción y más allá. Ocho jornadas sin perder, seis victorias consecutivas, 22 de 24 puntos, 15 goles a favor, 3 en contra... Casi nada. Queda superado el récord de Anquela de la 2017-18 (cinco victorias consecutivas y diez jornadas sin perder, con siete triunfos y tres empates). Y se igualan las seis victorias seguidas del Toni Cuervo en la 76-77. Los números son para ir preparando el autobús descapotable. O por lo menos para ir pidiendo presupuesto.

Las ideas del Cuco: el que no entrena, no juega, y Obeng, siempre en casa

Si algo ha dejado claro Ziganda desde que se hizo con las riendas del Oviedo es que va a muerte con los mandamientos de su ley. Uno de ellos es: el que no entrena, no juega... Al menos, de titular. Da igual como se llame, si es el favorito de la grada y/o de la dirección deportiva. El partido ante el Mirandés lo volvió a dejar claro. Borja Sánchez, en proceso (o no) de renovación, y Brugman, al que todos señalan como el jugador franquicia del Oviedo esta temporada, poco pudieron trabajar esta semana por distintos problemas. Y ahí se quedaron, en el banquillo. Sangalli, lejos este año de su mejor versión y números, ocupó el hueco, que no el lugar, del atacante ovetense. Luego está lo de Obeng, fijo en el 4-4-2 de casa, desaparecido en combate fuera, donde hay partidos que ni calienta. Maestros, librillos; apuestas y manías. Pero ayer funcionó: gol de Obeng. Ya lleva siete. Tantos como dejó Leschuk hace un año.

Los goles de Bastón, el revulsivo Montiel y el fortín del Tartiere

Los números están ahí. Los goles de Borja Bastón, aunque sean de penalti, son los que están apuntalando el despegue –aún no se sabe hasta dónde– de este Oviedo. Ya acumula 19. A la fiesta, con siete, se suma Obeng. Y ya por detrás aparece un grupo que lideran Joni Montiel y Borja Sánchez, ambos con tres dianas. El caso de Montiel es de estudio: de no contar, de tener pie y medio fuera en el mercado invernal, a ser uno de los jugadores más en forma del equipo. Se ha convertido en el revulsivo / refresco de cabecera del Cuco. Luego está la capacidad del Oviedo para aislar al Tartiere de la fuga de puntos. El fortín azul, cada vez con mejor aforo, es el principal secreto del éxito. Un dato: son ya cuatro los partidos en los que el Oviedo logra tres goles como local, algo nada fácil en Segunda: Valladolid (3-0), Huesca (3-3), Alcorcón (3-1 y Mirandés (3-0).

En vías de recuperación: Sangalli, primer disparo, asistencia y penalti provocado

No está siendo el año de Marco Sangalli. El ayer capitán atravesó por distintos problemas físicos a lo largo de toda la temporada que le han hecho perder protagonismo en detrimento de otros compañeros. Pero el vasco se desquitó ante el Mirandés. Suya fue la primera jugada de peligro, de sus botas salió la asistencia del gol a Obeng y él provocó el penalti que supuso el 2-0 y que tuvo que pasar, como no, por la revisión del VAR. Las imágenes, claras. El extremo ya suma dos asistencias este año. Le queda para los cinco goles y los seis pases de gol de la 19-20 y para el 5/1 de la 20-21.

La felicidad pasa por amarrar lo casa y cumplir en Las Palmas

A falta de cuatro partidos –viaje a Málaga, visita del Zaragoza, vuelo a Las Palmas y remate en casa ante el Ibiza– empieza la hora de hacer cuentas y mirar por el retrovisor a lo que ocurrió en otras temporadas con la promoción. El año pasado el Rayo Vallecano –que ascendió– se metió sexto con 67 puntos. El anterior lo hizo el Elche –que también subió– con 61. Desde que se instauró la figura del play-off para hacerse con la tercera plaza de ascenso, el peor año para colarse fue en la campaña 2011-12, cuando el Córdoba tuvo que sumar 71 puntos. Nunca más se llegó a tener que superar la barrera de los 70. El más cercano, el Dépor, que en la 2018-19 tuvo que hacer 68. Con 63 puntos y con doce por delante, tiene pinta que a los azules les bastaría con amarrar lo de casa y jugar al toca-toca en Las Palmas, desplazamiento que empieza a pintar vital. Sí, otra vez en Las Palmas.