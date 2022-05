“Subir sufriendo presta más; el ascenso del Vetusta es justo”

Todos estaban en su sitio menos él. Álex Cardero llevando la contra, Javi Cueto pisando el área. Y él, René Pérez, emergió como improvisado extremo para dar el último toque, el que llevó el balón a la red y éxtasis al Vetusta. Era el minuto 90 y el tanto suponía el campeonato de Tercera y el ascenso a Segunda RFEF. El premio al más regular, a pesar de que al final las cosas se complicaron, a un grupo de jóvenes futbolistas guiados de forma magistral por Jaime Álvarez.

–¿Ha visto el partido repetido?

–No, aún no. Pero el gol, sí. Cinco minutos antes de marcar, el míster me había mandado arriba, a jugar de delantero. Álex supo temporizar y cuando recibió Javi (Cueto) supe que la iba a poner, porque me había visto y él no tenía mucho ángulo, así que entré con todo.

–¿Qué pensó al marcar?

–Ahí nada, fue gritar y abrazarme. Sí me dio tiempo a pensar cuando Javi me la pasó. Ahí me dije “por favor no la tires fuera. No la tires fuera…”. Y por suerte salió bien.

–Acabó la temporada con ocho goles. No parecen los números de un defensa.

–Es muy buen número, sí. Siempre he hecho goles, pero no tantos, al menos en mi época sénior.

–El ascenso fue sufrido, pero parece justo.

–Ha sido una temporada increíble. Sufrimos mucho al final y nos costó rematarlo, pero es un ascenso justo. Subir sufriendo presta más.

–¿Lo pasaron mal tras los tropiezos ante Llanes y Sporting B?

–Te entran dudas. Es lógico. Pero nos decíamos, “a ver, si seguimos primeros es porque nos lo hemos ganado”. Era muy difícil que estuviéramos tres partidos sin ganar, por eso teníamos confianza en lograrlo.

–¿La clave del éxito?

–El grupo. En el Vetusta nadie está por encima de otro. Deportivamente fuimos muy regulares y sacamos mucho rendimiento fuera de casa, en campos complicados para una plantilla tan joven. Eso nos permitió tener un colchón decisivo al final.

–¿Cómo ha sido la labor de Jaime Álvarez?

–Ha sido básico. Es un entrenador muy cercano. Nos ayudó mucho. Los días que no teníamos un buen resultado, él nos decía que había que levantar la cabeza. Que estaba encantado con nosotros. Ha tenido las ideas claras de principio a fin.

–¿Y ahora?

–Tengo otro año más de contrato y muchas ganas de jugar en Segunda RFEF. Ya he experimentado la Segunda B con el Lealtad y el salto de calidad respecto a Tercera es evidente. Por los rivales, los estadios, la repercusión… La motivación es distinta.