Luismi y los demás: el andaluz está a un partido de su mejor marca como profesional

Oviedo es su oasis. Una excepción a una carrera prometedora a la que las lesiones le han ido poniendo freno. Fue con la camiseta azul en 2020 con la que Luismi volvió a sentirse futbolista tras un periodo frustrante de problemas físicos. Y Oviedo vuelve a brillar en su agenda como destino, este año, en el que volver a lucir.

Ziganda no entiende el centro del campo sin su capataz. Luismi es hoy por hoy indiscutible para encargarse de todas aquellas pequeñas cosas que el espectador medio no repara en ellas. Habitualmente con Brugman, pero también con Jimmy o Mier, el gaditano se encarga de la intendencia en el centro del campo del equipo más en forma del fútbol nacional: 6 victorias consecutivas.

Y Luismi no se ha perdido ni un minuto en esta magnífica racha. Es el único que lo ha jugado todo junto a Femenías y Dani Calvo. Incluso participó en el foco ofensivo de la fantásticas dinámica con el primer gol de los azules de Cartagena. A pesar de que también este curso le tocó lidiar con algún problema físico va camino de convertirse en el de más participación de su carrera.

Porque el pivote lleva acumulados 29 partidos con el Oviedo esta temporada y su techo se sitúa en 30. Lo logró en dos ocasiones. La primera, en la temporada 2014/15, con el Sevilla Atlético en Segunda B. En aquella ocasión se podría sumar también los 10 minutos de su estreno con el primer equipo hispalense. También alcanzó la treintena con el Valladolid en la 2017/18, su campaña más redonda, que acabó con el ascenso a Primera.

El anhelo de continuidad y sentirse importante fue precisamente lo que movió al centrocampista a regresar a Oviedo el pasado verano, una vez que el Elche accedió a liberar su contrato, en una salida que se demoró más de la cuenta, covid mediante, antes de solventar los últimos flecos. Luismi tenía clara su apuesta al azul. En el Tartiere había brillado en su anterior etapa y confiaba en que otra vez de azul podría recuperar sus mejores sensaciones.

Ahora, Luismi se dispone a batir su marca. Lo hará, si no hay infortunios, en el duelo del sábado en Málaga, donde Ziganda volverá a asignarle la función de equilibrar a un equipo con clara tendencia en los últimos tiempos a lanzarse arriba para presionar al rival. El regreso de Brugman, una vez recuperado de sus molestias, le harán recuperar otra vez a su compañero más habitual en el doble pivote.

Mier: “Si hay que ir a por los 70 puntos, iremos”

Aunque sin hacer mucho ruido, Javi Mier se ha ido colando en los planes de Ziganda poco a poco. Tanto, que es una de las claves del buen funcionamiento del equipo en las últimas semanas. Fuera de casa, ostenta la vitola de titular, en el matiz que Ziganda le ha añadido al equipo con ese 4-2-3-1 en el que el canterano es el primero en presionar y, además, echa una mano al equipo en el centro del campo. En casa suele cumplir un rol más secundario, pero ante el Mirandés el Cuco apostó por él para actuar como pivote puro. En definitiva, atraviesa un momento dulce. “Me estoy sintiendo cómodo, estoy disfrutando. Y toda la plantilla está en una situación parecida. Da gusto entrenarse todos los días porque hay mucho nivel”, explica. “Ante el Mirandés me sentó cómodo en una posición en la que no venía jugando”, añade. Mier atiende con sorpresa al ritmo tan elevado de los equipos que pelean por el ascenso, pero se lo toma con filosofía. “Puede ser que esta temporada sea una de las más caras para el play-off. Igual hay que llegar a los 70 puntos... Pero si es así, iremos a por los 70. Nosotros solo nos tenemos que preocupar de nuestro trabajo y sacar los partidos adelante”, analiza. El canterano advierte sobre el rival del sábado: “Será difícil, sobre todo por su afición que apretará y por el momento complicado que están viviendo. Además, ellos tienen buenos futbolistas y seguro que no nos lo pondrán sencillo”.