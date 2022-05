El Cuco Ziganda, técnico del Oviedo, compareció esta mañana en la sala de prensa de El Requexón antes del partido ante el Málaga en La Rosaleda, este sábado a las 18.15 horas. El Oviedo tiene la baja segura de Lucas por lesión y el resto están aptos para el partido, según dijo el navarro. Estas fueron las declaraciones del entrenador.

Las bajas

"Esperemos que estén todos bien además de Lucas. Luismi tiene alguna molestia, pero no esperamos bajas. El resto tienen las lógicas molestias, pero sin ninguna particularidad. Brugman ha entrenado perfecto y está para jugar”.

¿Ha habido un cambio de mentalidad?

“No creo. En casa la línea ha sido regular todo el año, aunque ahora somos más completos y amarramos partidos, como ante Mirandés o Leganés. Los partidos son parecidos y el equipo en casa ha estado por encima de la media. Fuera nos costó durante todo el año. No competir, pero sí plasmar la sensación de solidez. Llevamos unos partidos, sobre todo Cartagena y Molinón, con un puntito de confianza de rebelarnos ante una situación que podíamos mejorar. El equipo ha dado un paso hacia adelante. El hecho de ir creciendo, de conocernos mejor y adquirir automatismos está en la progresión de los equipos”.

¿Se habla de ascenso en la plantilla?

“No hablamos del ascenso, hablamos del siguiente partido. No somos ciegos y sabemos que a veces hay enfrentamientos directos y lo que supone. No tenemos porque mirar atrás, si no hacia adelante, porque es una mirada que transmite ilusión y ambición. Estamos en ese momento de obligarnos y aspirar. Dios dirá donde estaremos al final de la temporada. Tenemos que ir a Málaga con todas las ganas del mundo”.

El partido ante el Málaga

"Espero un partido similar al de Cartagena, todo el mundo apretando. Con la llegada del nuevo entrenador han mejorado".

Hace dos años el objetivo era la salvación y ahora es la promoción

"Cada temporada es diferente y no lo analizo. Pensamos en el siguiente partido y no nos entretenemos en la clasificación. Es más agradable trabajar en el día a día en esta situación, con optimismo, pero no pienso más allá. El Oviedo mueve mucho, el entorno es amplio se palpa la ilusión, pero eso tiene que ser de puertas hacia afuera. Podemos mejorar y ser más completos y esa es la ambición que hay que tener. Cambia mucho, cuando uno se juega la supervivencia de un club de una ciudad importante, con historia, se hace duro. En La Rosaleda habrá un ambientazo y nos imaginamos el tipo de oposición. Nosotros nos jugamos algo muy bonito e ilusionante".

La buena versión de los menos habituales

"Es cuestión de ellos, cuestión de madurez y de responsabilidad. Están preparados, les exigimos mucho. Hay momentos duros, cuando casi no juegas hay que llevarlo de la mejor manera posible. En el vestuario hay gente madura, sostienen cuando alguien está de bajonazo".

El Oviedo abre la jornada entre los que están en la pomada del play-off

"No tengo preferencias, no sé cuándo juegan loa otros. Estamos centrados en lo nuestro. Es una buena idea para distraernos".

Sangalli

"Lo vi muy bien ante el Mirandés y estoy muy contento por él. Le está costando entrar, es una persona madura y consecuente y eso es muy importante. Hizo un partidazo completo y estoy contento por ello".