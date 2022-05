Dely Valdés, el último goleador azul en Primera: “El Oviedo está espectacular, veo posible el ascenso”

Eran otros tiempos. Operaciones que hoy ni se imaginan. Julio César Dely Valdés (Colón, Panamá, 1967) llegó al Oviedo en el verano de 1997 procedente del Paris Saint Germain (PSG), comandado hoy por Messi, Neymar y Mbappé. Estuvo tres años con la camiseta azul: 10, 19 y 11 goles respectivamente. En total, 40. Fue, pues, el último gran goleador en Primera División. Luego, aunque dice que no quería, se fue al Málaga, rival mañana del Oviedo en La Rosaleda (18.15 horas, Movistar). En la Costa del Sol también metió goles: 44. Hoy y ahora, Dely hace carrera como entrenador y dirige al Árabe Unido de Panamá, su país, del que también fue seleccionador. Saca un hueco para LA NUEVA ESPAÑA y desde su despacho analiza las claves del duelo de mañana, clave para los azules en su lucha por volver a donde él dejó al equipo. También hace memoria.

–¿Qué hace ahora?

–Estoy entrenando al equipo donde me retiré como jugador. Tiene pocos años de existencia y vamos regular. Cogí un proyecto a dos años y estamos viendo a ver si se levanta el equipo; de momento vamos últimos, pero el fútbol aquí es muy diferente. Estoy feliz, trabajamos a largo plazo y se han hecho cosas buenas.

–¿Se parecen en algo el fútbol europeo y el de Panamá?

–¡No tiene nada que ver! Esto no es profesional y estamos en un proceso de desarrollo. Hay poca afición al fútbol a nivel de clubes, pero aquí la selección mueve mucho. Yo estuve en la selección en varias etapas y puedo decirlo. El fútbol panameño tiene futuro, pero tiene que mejorar.

–Hay algunos panameños triunfando fuera.

–Hay unos cuantos y la mayoría están fuera. Puma Rodríguez está en el Sporting y Bárcenas, que estuvo en el Oviedo, ahora juega en el Leganés. Los dos tienen buenas cualidades. Puma es potencias, fuerza y velocidad. Bárcenas es diferente, tiene técnica, gol y remate.

–¿Sigue el fútbol español?

–Siempre y todo lo que puedo. Además, si no puedo ver algún partido estoy atento a las noticias.

–¿Qué le parece el Oviedo?

–Lleva una trayectoria buenísima y su racha es espectacular. El Oviedo, sinceramente, está genial. Atraviesa una dinámica típica de los equipos que ascienden porque van de menos a más. Ojalá se dé ese ascenso, porque lo llevan buscando tiempo y se lo merecen.

–¿Lo ve posible?

–Sí, porque veo un equipo muy sólido en defensa que muerde arriba. A los jugadores se les ve confiados y la clave es seguir con esa dinámica.

–Usted fue el último gran goleador del Oviedo en Primera División. Ahora está Bastón, ¿qué le parece?

–Le deseo toda la suerte del mundo. Los goles son lo que pueden ayudar al Oviedo a subir. Como goleador, debe aprovechar su racha y ojalá siga metiendo goles.

–¿Recuerda cuándo se fue del Oviedo para jugar en el Málaga?

–No me olvido nunca de eso.

–¿Por qué?

–Después de mi tercera temporada en el Oviedo yo quería continuar porque estaba muy feliz en Asturias. Estábamos negociando la renovación, yo pedía dos años más y el Oviedo solo me daba uno. Yo le decía a mi representante que apretase, que luchase por esos dos años.

–¿Qué le dijo el Oviedo?

–Ellos al principio no querían, pero seguíamos esperando la respuesta y nos dijeron que sí. Yo estaba en Panamá y me pidieron que fuese a Madrid para firmar el contrato. Les dije que vale. Cuando llego, el director deportivo de por aquel entonces, Félix Ortega, me dice que no, que no era posible.

–¿Cómo reaccionó?

–Le dije: “¿Perdona? ¿Viajo desde Panamá y ahora me decís que no?”. Me sentó muy mal. Mucha gente pensó que era yo el que me quería ir, pero yo siempre quise seguir. Me hicieron viajar a Madrid para nada y me pareció una falta de respeto y de profesionalismo.

–Entonces se fue al Málaga.

–Ellos me ofrecían dos años y así fiché.

–¿Qué se encontró?

–El Oviedo y el Málaga eran clubes deportivamente similares, que aspiraban, de primeras, a mantenerse en la categoría. ¡Lo que me cambió fue el clima! Yo tuve mucha suerte en Málaga, porque gocé de años muy buenos, de menos a más. Desgraciadamente coincidió con la mala etapa del Oviedo, que sufrí en la distancia.

–En Málaga coincidió con Francesc Arnau (exdirector deportivo del Oviedo, fallecido en mayo de 2021).

–Era uno de los porteros y siempre tuve una gran relación. Me entristeció mucho su muerte.

–¿Echa de menos Oviedo?

–Voy poco y me gustaría ir más. Añoro muchas cosas, ¡sobre todo la gastronomía!

–Usted conoce bien a la afición del Oviedo y sabe jugar bajo presión. ¿Cuál cree que es la clave para este final de Liga?

–Para llegar al éxito siempre hay que pasar por momentos complicados y el Oviedo ya los ha superado. Está en el momento idóneo para dar el salto. Yo creo que la directiva ha tenido paciencia, ha sabido manejar los problemas y ha construido un buen grupo, con mucha fortaleza. La clave es tener la seguridad y la convicción de que ese objetivo se puede cumplir. He visto la sobriedad con las que sacan los partidos y eso hay que mantenerlo, porque en el equipo se ve mucha unión.

–¿Con quién va mañana?

–¡Puf! Los equipos llegan en situaciones completamente distintas. El Málaga necesita mantenerse y se le está complicado, tras una mala dinámica. El Oviedo llega bien, con confianza y seguridad. Quiero que ambos equipos consigan sus objetivos en la temporada. Siempre digo que el Oviedo y el Málaga son equipos de Primera en Segunda División.