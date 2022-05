Cuando un asesinato frustro el fichaje de Marianín por el Málaga

El destino del fútbol está marcado por detalles. Las casualidades pueden decidir un fichaje. También los infortunios y los crímenes. Hay uno especialmente violento que tuvo lugar hace 51 años y que marcó la carrera de Marianín (Febrero, León, 1946), “el Jabalí del Bierzo”, recordado goleador del Oviedo en la década de los setenta, “Pichichi” en Primera División, que bien pudo jugar en el Málaga, el rival esta noche de los azules en La Rosaleda (18.15 horas, Movistar). “Iba a marcharme para Málaga al día siguiente, la operación estaba hecha y habíamos quedado en firmar. Yo estaba en la Cultural, lo teníamos previsto y sucedió esa mala cosa...”, recuerda Marianín. La mala cosa que dice Marianín fue el asesinato de Antonio Rodríguez López, un empresario gallego que por aquel entonces era el presidente del Málaga, muy querido por la afición de la Costa del Sol después de lograr el ascenso.

Dos hombres armados con estiletes le abordaron al salir de su casa, cuando él salía en coche. Rodríguez, que siempre iba armado, se defendió a tiros de sus atacantes y dio muerte a uno de ellos. Él también falleció, afectado por varias puñaladas, mientras que el otro asaltante se dio a la fuga.

Pocas horas del brutal asesinato, el todavía presidente había estado negociando el fichaje de Marianín con el representante del jugador leonés. “Recuerdo que iba a ganar tres veces más dinero que en la Cultural. Yo no conocí personalmente al presidente, porque fue todo a través de mi representante”, asegura el exdelantero. Nunca, que se sepa, llegó a saberse la motivación del asesinato de Rodríguez, aunque se sospecha que el presidente estaba siendo chantajeado. Una tesis era que se trató de un crimen por encargo. El crimen ocupó todas las portadas durante días, sacudió al fútbol español y mientras que Marianín tuvo que quedarse un año más en la Cultural. Al siguiente curso fichó por el Oviedo. “Yo no lo tenía muy claro, estuve cerca de dejar el fútbol y dedicarme a la hostelería, como mi padre. Un día me dijeron: ‘Mariano, no cojas la Mobylette (una moto) que nos vamos a Oviedo a firmar’. Eso fue un año después del asesinato del presidente del Málaga, así es la vida”, zanja Marianín, que manda ánimos al equipo azul de cara al partido de esta tarde: “Ojalá subamos pronto a Primera”.