“No nos fiamos de nadie”: el Oviedo huye de triunfalismos

Para bien o para mal –en el Oviedo confían en que para muy bien– faltan 19 días para que la Liga regular baje el telón. Las calculadoras arden, pero en el equipo azul no se echan cuentas de lo que resta para recorrer un camino que acaba el 29 de mayo en el Tartiere ante el Ibiza. Luego habrá billete para la promoción o un descanso hasta iniciar la octava temporada consecutiva en Segunda. Con la ilusión por las nubes, nada menguada pese a ver cortada la racha de victorias en Málaga, el Oviedo tiene por delante tres citas ante tres rivales muy diferentes. A priori, dos de ellos no tienen nada en juego. Pero se trata de un a priori que no garantiza nada. He ahí la dolorosa derrota del Zaragoza ante el Alcorcón: 0-3 en su propia casa ante un rival que lleva descendido semanas. “No nos fiamos de nadie”, mascullan en el club azul. Son precisamente los maños los que inician la cuenta atrás del Oviedo, el lunes en el Tartiere, para un play-off que sería histórico para los azules: nunca lo han jugado.

El Zaragoza quiere cerrar la permanencia en el Tartiere. El equipo de Juan Ignacio Martínez, JIM, lleva toda la temporada sumido en una crisis existencial. Es un histórico venido a menos que busca la manera de regresar a la élite. La temporada ha ido por debajo de lo esperado para los maños, equipo de mitad de tabla, que han vivido su momento más complicado justo una semana antes de visitar al Tartiere. El pasado fin de semana cayeron goleados ante el Alcorcón y no pudieron certificar la permanencia que, no obstante, ya saborean al tener 49 puntos. El conjunto zaragozano está virtualmente salvado y lo estará de forma matemática si puntúa en Oviedo. Sin embargo, podría llegar al partido con la salvación en el zurrón si se cumple alguna de las siguientes combinaciones: si la Real B no gana al Almería, si el Sporting no hace lo propio ante el Girona o si el Málaga pierde ante el Tenerife. Uno de esos tres casos provocaría que el Zaragoza no se jugase nada en el Tartiere. El Oviedo, no obstante, afronta el partido como una auténtica final y no se fía nada del conjunto maño, que cuenta con buenos jugadores. Las Palmas, el duelo a vida o muerte. Allí donde el Cuco Ziganda comenzó una de las mejores rachas el curso pasado es donde se jugará el Oviedo parte de sus opciones de promoción. El duelo ante Las Palmas en Gran Canaria, el sábado 21 a las 21.00 horas, está marcado a fuego en el calendario azul porque el equipo canario, octavo en estos momentos, es un rival directo por la promoción y que además está en racha: tres victorias y dos empates en los últimos cinco partidos. En Las Islas también cunde el optimismo por conseguir el play-off. El Ibiza cierra la temporada en el Tartiere. El Oviedo se despedirá del Tartiere ante el Ibiza de Paco Jémez, que desde su llegada suma siete victorias, seis empates y cinco derrotas. Los ibicencos, en el año de su estreno en Segunda, ya han conseguido el objetivo de la salvación y no se jugarán nada en el Tartiere más allá del honor de ganar en un escenario de altura. Como Las Palmas, también llevan una buena racha: dos victorias, dos empates y una derrota.